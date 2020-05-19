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19 мая 2020 г.

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 18 мая 2020 года № 109 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 18 мая 2020 г.
Опубликован 19 мая 2020 г.
Вступает в силу 18 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 года № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID19): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 3 слова "по 18 мая 2020 года" заменить словами "по 24 мая 2020 года".

1.2. В пункте 6 слова "по 18 мая 2020 года" заменить словами "по 24 мая 2020 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов



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