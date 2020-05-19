Указ губернатора Красноярского края от 19 мая 2020 года № 122-уг "О дополнительных мерах по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"

В целях обеспечения стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, сохранения устойчивой работы инфраструктурных и жизнеобеспечивающих отраслей, поддержания занятости и доходов населения Красноярского края, в соответствии со статьей 90 Устава Красноярского края постановляю:

1. Правительству Красноярского края обеспечить реализацию следующих дополнительных мер по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

а) в сфере транспорта:

подготовку законодательной инициативы по освобождению на 2020 год от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых являются грузовые и пассажирские перевозки, в отношении отдельных видов транспортных средств;

подготовку предложений по предоставлению организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте общего пользования, финансовой поддержки на компенсацию затрат, связанных с реализацией мероприятий по дезинфекции подвижного состава транспорта общего пользования;

б) в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее - ресурсоснабжающие организации):

принятие мер по своевременному расчету краевых государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений за потребленные коммунальные ресурсы;

подготовку предложений по опережающей оплате (авансовыми платежами на период до 3 месяцев) коммунальных ресурсов краевыми государственными бюджетными, автономными и казенными учреждениями по обращениям ресурсоснабжающих организаций в целях обеспечения подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов;

предоставление на период до 1 сентября 2020 года отсрочки по уплате арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предоставленного ресурсоснабжающим организациям;

подготовку предложений о предоставлении отдельным категориям организаций отсрочки (рассрочки) платежей по налогу на имущество организаций на второе полугодие 2020 года;

в) в сферах туризма и предоставления гостиничных услуг:

подготовку предложений по предоставлению мер поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим туристические услуги, гостиничные услуги;

г) в сфере государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

подготовку предложений по компенсации части затрат на уплату процентов по ранее выданным коммерческими банками кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим виды экономической деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;

увеличение уставного капитала краевой микрокредитной и гарантийной организации в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов и поручительств для обеспечения обязательств перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями в рамках новых кредитных "антикризисных" продуктов;

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочки по платежам за выкуп находящегося в государственной собственности Красноярского края недвижимого имущества, производимым в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

д) в отношении поддержки отраслей, пострадавших в результате введенных ограничений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:

подготовку проектов законов края о внесении изменений, необходимых с учетом правоприменительной практики, в законы края о налогах, принятые с целью поддержки отраслей;

предоставление некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, приостановившим свою деятельность в условиях введенных ограничений, отсрочки по уплате арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края:

предоставить ресурсоснабжающим организациям на период до 1 сентября 2020 года отсрочку по уплате арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности;

рассмотреть возможность предоставления преференций по уплате земельного налога и арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды экономической деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.

3. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







