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Рубрика: Власть

Минтруд: Подано почти 8 млн заявлений на выплаты семьям с детьми

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что россияне подали через портал госуслуг почти восемь миллионов заявлений на получение детских выплат. Эти заявления охватывают свыше 11 миллионов детей.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"12 мая фиксировалось порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт для получения этих выплат. Мы с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры", - рассказал министр в интервью на Первом канале. При этом лично за выплатой через МФЦ или отделения ПФР обратились только 100 тысяч россиян.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. Разовая выплата в размере десяти тысяч рублей положена каждому ребенку в возрасте от трех до 16 лет. Для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет установлены дополнительные выплаты - пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Выплаты будут производиться с первого июня 2020 года.

Для получения денег достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг или же обратиться непосредственно в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Сделать это необходимо до первого октября. Рассмотрение заявления займет не более пяти дней. Еще три дня отведено на перевод денег до получателя.

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