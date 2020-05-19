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19 мая 2020 г.

Постановление правительства Мурманской области от 16 мая 2020 года № 314-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

Дата подписания 16 мая 2020 г.
Опубликован 19 мая 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" и от 31.05.2013 № 1623-01-3MO "О потребительской корзине по Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области за I квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 17 162 рубля;

для трудоспособного населения - 17 849 рублей;

для пенсионеров - 14 231 рубль;

для детей - 17 254 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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