Общественному телевидению России - 7 лет

Новости

Состоялась конференция Microsoft Build 2020 18:00
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика 17:59
На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам 17:58
Московским бизнесменам оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей 17:51
Заслуженный артист РФ Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым 17:50
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни правительственных иномарок 17:50
Простые ситуации, когда WD-40 может сильно навредить автомобилю 17:40
Российские школьники выбрали песни для выпускного 17:39
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19 17:38
Число жертв пожара в больнице Петербурга увеличилось до шести 17:37
Названа причина взрыва в обнинском медцентре радиологии 17:37
Subaru возобновила работу заводов 17:36
В Петербурге умерла переводчица Киплинга и Байрона Галина Усова 17:35
Найденный в ЮАР артефакт может переписать историю человечества 17:30
Лавров: "Северный поток-2" будет построен 17:23
В КЧР продлили режим повышенной готовности до 24 мая 17:23
В Бенгальском заливе в среду ожидается самый мощный циклон с 1999 года 17:13
Замминистра обороны проверил, как ведется арктическая боевая подготовка 17:11
Lada рассказала о планах на беспилотники и электрокары 17:00
В Норвегии предлагают оставить границы закрытыми до 2021 года 16:59
Вышел трейлер боевика Спайка Ли и Netflix "Пятеро одной крови" 16:54
Сбербанк перенес годовое собрание акционеров на осень 16:50
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе 16:45
В Тюменской области нашли тело девушки-подростка 16:41
В Сети Фантастическую четверку представили в новом звездном составе 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 17:50
Рубрика: Культура

Общественному телевидению России - 7 лет

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня Общественному телевидению (ОТР) России исполнилось 7 лет. Канал впервые вышел в эфир 19 мая 2013 года - об этом подробно писала "РГ" - и с тех пор продолжает диалог со зрителями. Наше издание присоединяется к поздравлениям, которые сегодня поступают в адрес ОТР. В частности, с днём рождения телеканал поздравили люди, участвующие в его создании и развитии.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Виталий Игнатенко, председатель Совета по Общественному телевидению России, президент Всемирной Ассоциации русской прессы:

- Для человека 7 лет - это возраст начала познания себя, как личности, и мира. С телевидением происходит все сложнее, так как с первого дня телеканал может быть взрослым, умным, доступным и, самое главное, очень талантливым. Замечательно, что прекрасный коллектив Общественного телевидения России обладает всеми этими качествами. Но у ОТР есть ещё одно качество, которого я порой не вижу на других каналах, - это соучастие, сопереживание, быстрый и прямой ответ на запросы, существующие в обществе. Я бы назвал это прямой связью со зрителем. Это очень важно!

Михаил Островский, председатель Наблюдательного совета АНО "Общественное телевидение России":

Фото: iStock
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 18 по 24 мая

- Телеканал ОТР можно по праву назвать общественным. Он поднимает проблемы развития гражданского общества, он говорит о проблемах простых людей. Когда ты приезжаешь в небольшой город или посёлок, люди говорят, что смотрят главный телеканал. Для них таким является Общественное телевидение России. Я горд, что мне довелось участвовать в его создании и сегодня доводится участвовать в его жизни!

Важно отметить, что команда ОТР в буквальном смысле создает телеканал вместе со зрителями. К примеру, в прямом эфире программы "ОТРажение" обычные россияне делятся новостями своей жизни, поднимают волнующие их темы, говорят о своих трудностях. Возможность позвонить в прямой эфир и стать услышанным всей России - визитная карточка "ОТРажения" и всего телеканала. Ежедневно в программу приходит несколько тысяч сообщений, самые интересные из которых попадают в эфир. Десятки тысяч обращений граждан приходят в Общественную приемную телеканала, ни одно не остается без внимания.

Жизненным историям обычных россиян, которые меняют этот мир в лучшую сторону, много внимания уделяют программы "Активная среда" и "За дело!". Через человеческие истории журналисты помогают решать сложные социальные проблемы, а также находить выход из трудной жизненной ситуации. Простые люди приходят поговорить о жизни в регионах в программу "Большая страна", цель которой - сблизить жителей России, помочь оценить культурное и духовное многообразие, которое может стать источником силы и истинного единения. Развитию гражданского общества в стране посвящено ток-шоу "Прав!Да?", в котором непредвзято и взвешенно обсуждаются самые острые и актуальные вопросы.

Не менее важные задачи ОТР - просвещение, образование, культура. Программа "Гамбургский счет" рассказывает, как люди думающие и имеющие свой взгляд на жизнь видят современный мир сквозь призму собственной системы ценностей. В проектах "Культурный обмен" и "Моя история" зрители встречаются с яркими режиссерами, актерами, писателями, искусствоведами, музыкантами и другими творческими людьми. Современной литературе посвящена программа "Фигура речи".

Когда из-за пандемии коронавируса более 2 миллионов российских школьников 9-х и 11-х классов лишились возможности готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, именно канал ОТР начал показывать телеуроки в рамках мультимедийного образовательного проекта "Моя школа online", созданного Министерством просвещения РФ.

Фото: Christopher Gower / unsplash.com
Как интернет и телевидение изменятся после карантина

Программа "Календарь" по утрам заряжает зрителей ОТР полезной информацией и позитивом. Исторические факты, консультации специалистов, интервью со звездами, музыкальные новинки, театральные и кинопремьеры, полезные советы - всё, что остается в тени новостей политики и экономики.

Одним из важных этапов работы Общественного телевидения России в 2019 году стало появление в эфире ОТР программ общедоступных региональных телеканалов. Жители 68 субъектов РФ получили возможность показывать местные программы на частоте ОТР в первом мультиплексе утром с 6 до 9 часов и вечером с 17 до 19 часов по местному времени.

В ноябре 2019-го ОТР начал выпускать 5 эфирных версий программ для разных часовых поясов. Орбитальное вещание позволяет жителям разных регионов смотреть программы ОТР, кино и сериалы с поправкой на часовой пояс и в более комфортное время.

Все программы ОТР можно посмотреть не только в эфире, но и на сайте телеканала www.otr-online.ru, аудитория которого планомерно растет.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить
В Госдуму поступили новые поправки о поддержке граждан и бизнеса
Сенатор: Японские политики оказались жертвами самообмана в вопросе Курил
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века