Общественному телевидению России - 7 лет

Сегодня Общественному телевидению (ОТР) России исполнилось 7 лет. Канал впервые вышел в эфир 19 мая 2013 года - об этом подробно писала "РГ" - и с тех пор продолжает диалог со зрителями. Наше издание присоединяется к поздравлениям, которые сегодня поступают в адрес ОТР. В частности, с днём рождения телеканал поздравили люди, участвующие в его создании и развитии.

Виталий Игнатенко, председатель Совета по Общественному телевидению России, президент Всемирной Ассоциации русской прессы:

- Для человека 7 лет - это возраст начала познания себя, как личности, и мира. С телевидением происходит все сложнее, так как с первого дня телеканал может быть взрослым, умным, доступным и, самое главное, очень талантливым. Замечательно, что прекрасный коллектив Общественного телевидения России обладает всеми этими качествами. Но у ОТР есть ещё одно качество, которого я порой не вижу на других каналах, - это соучастие, сопереживание, быстрый и прямой ответ на запросы, существующие в обществе. Я бы назвал это прямой связью со зрителем. Это очень важно!

Михаил Островский, председатель Наблюдательного совета АНО "Общественное телевидение России":

- Телеканал ОТР можно по праву назвать общественным. Он поднимает проблемы развития гражданского общества, он говорит о проблемах простых людей. Когда ты приезжаешь в небольшой город или посёлок, люди говорят, что смотрят главный телеканал. Для них таким является Общественное телевидение России. Я горд, что мне довелось участвовать в его создании и сегодня доводится участвовать в его жизни!

Важно отметить, что команда ОТР в буквальном смысле создает телеканал вместе со зрителями. К примеру, в прямом эфире программы "ОТРажение" обычные россияне делятся новостями своей жизни, поднимают волнующие их темы, говорят о своих трудностях. Возможность позвонить в прямой эфир и стать услышанным всей России - визитная карточка "ОТРажения" и всего телеканала. Ежедневно в программу приходит несколько тысяч сообщений, самые интересные из которых попадают в эфир. Десятки тысяч обращений граждан приходят в Общественную приемную телеканала, ни одно не остается без внимания.

Жизненным историям обычных россиян, которые меняют этот мир в лучшую сторону, много внимания уделяют программы "Активная среда" и "За дело!". Через человеческие истории журналисты помогают решать сложные социальные проблемы, а также находить выход из трудной жизненной ситуации. Простые люди приходят поговорить о жизни в регионах в программу "Большая страна", цель которой - сблизить жителей России, помочь оценить культурное и духовное многообразие, которое может стать источником силы и истинного единения. Развитию гражданского общества в стране посвящено ток-шоу "Прав!Да?", в котором непредвзято и взвешенно обсуждаются самые острые и актуальные вопросы.

Не менее важные задачи ОТР - просвещение, образование, культура. Программа "Гамбургский счет" рассказывает, как люди думающие и имеющие свой взгляд на жизнь видят современный мир сквозь призму собственной системы ценностей. В проектах "Культурный обмен" и "Моя история" зрители встречаются с яркими режиссерами, актерами, писателями, искусствоведами, музыкантами и другими творческими людьми. Современной литературе посвящена программа "Фигура речи".

Когда из-за пандемии коронавируса более 2 миллионов российских школьников 9-х и 11-х классов лишились возможности готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, именно канал ОТР начал показывать телеуроки в рамках мультимедийного образовательного проекта "Моя школа online", созданного Министерством просвещения РФ.

Программа "Календарь" по утрам заряжает зрителей ОТР полезной информацией и позитивом. Исторические факты, консультации специалистов, интервью со звездами, музыкальные новинки, театральные и кинопремьеры, полезные советы - всё, что остается в тени новостей политики и экономики.

Одним из важных этапов работы Общественного телевидения России в 2019 году стало появление в эфире ОТР программ общедоступных региональных телеканалов. Жители 68 субъектов РФ получили возможность показывать местные программы на частоте ОТР в первом мультиплексе утром с 6 до 9 часов и вечером с 17 до 19 часов по местному времени.

В ноябре 2019-го ОТР начал выпускать 5 эфирных версий программ для разных часовых поясов. Орбитальное вещание позволяет жителям разных регионов смотреть программы ОТР, кино и сериалы с поправкой на часовой пояс и в более комфортное время.

Все программы ОТР можно посмотреть не только в эфире, но и на сайте телеканала www.otr-online.ru, аудитория которого планомерно растет.