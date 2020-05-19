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19.05.2020,  
12:56
Текст:  Антон Валагин

Российских военных вооружили парализаторами

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Военная полиция белгородского гарнизона получила на вооружение нелетальные комплексы "Парализатор", сообщили в Минобороны России.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Оружие создано в НПО специальных материалов. По данным разработчика, комплекс предназначен для оказания на человека обратимого воздействия с целью его обездвиживания. После нажатия спуска на размещенные в стволе изделия электроды подается парализующий разряд. Его время ограничено во избежание опасного для здоровья воздействия.

Питается "Парализатор" от батареи, размещенной в рукоятке. Также предусмотрено использование сменных картриджей "Тонус", позволяющих выстреливать электродами, оставаясь на безопасной дистанции. На оружие можно установить лазерный целеуказатель и блок мониторинга - он показывает уровень заряда и число срабатываний.

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