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19.05.2020 12:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве растет число машин на дорогах и пассажиров в городском транспорте

Текст: Ирина Огилько

Число машин на дорогах прибавилось на 40 тысяч по сравнению с прошлой средой, а количество пассажиров общественного транспорта выросло на 110 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба департамента транспорта столицы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По данным ведомства, сегодня утром на дорогах столицы сохраняется трафик на уровне 2 баллов из 10 возможных. При этом количество транспорта растет не стремительно, а постепенно. Если 13 мая после снятия ряда ограничений на дороги выехало плюс 140 тысяч машин по сравнению с 9 мая, то сегодня рост числа транспорта на дорогах не превысил 40 тысяч машин по сравнению с 13 мая. Снижение числа машин по сравнению с прошлым годом составляет 38 процентов.

Также в сравнении со статистикой 13 мая растет и пассажиропоток: на 50 тысяч пассажиров больше приняло метро и столько же общественный транспорт, на 10 тысяч поездок увеличилось число пассажиров пригородного транспорта. Что касается такси, зафиксировано на тысячу поездок больше, чем на прошлой неделе.

Кстати, по данным метро 98 процентов пассажиров в масках и 86 процентов - в перчатках.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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