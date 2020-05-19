На Камчатке скончался третий пациент с COVID-19

Третий человек, которому диагностировали коронавирус, скончался в Камчатском крае. Это 60-летний мужчина, у которого было сопутствующее заболевание сердца.

- Увеличивается также количество пациентов, которые находятся в тяжелом положении. Два человека в крайне тяжелом - 65 и 57 лет. Врачи борются за их жизнь, но состояние здоровья достаточно сложное, - цитирует РИА Новости врио губернатора региона Владимира Солодова.

Ранее от COVID-19 на Камчатке умерли два человека: 58-летний мужчина и 80-летняя женщина.

Солодов добавил, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Индивидуальные защитные средства бесплатно раздают в общественном транспорте на дачных маршрутах.

На сегодняшний день коронавирус в Камчатском крае подтвержден у 515 человек, 179 из них выздоровели. Всего в России выявлено 290678 случаев COVID-19. 70209 человек из этого числа вылечились, 2772 скончались.