На Сахалине появится центр координации полетов беспилотников

В Сахалинской области создадут центр координации полетов беспилотников. Он будет работать на базе ситуационного центра регионального правительства. Единая информационная система объединит дроны, которые используют органы власти и подведомственные учреждения.

Их используют, к примеру, для мониторинга лесных пожаров или несанкционированных свалок. Но информация, полученная таким образом разрознена. Центр как раз и создают, чтобы структурировать полученные данные и работать эффективнее.

- Мы планируем пойти дальше и применять дроны для мониторинга незаконного промысла рыбы, обследования электросетей, газо- и нефтепроводов, контроля качества жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга строительства, дорожного хозяйства и многих других сфер, - приводятся на сайте областного правительства слова зампредса кабинета министров региона Вячеслава Аленькова.

Оператором центра будет областное министерство цифрового и технологического развития. В ближайшее время проведут подробный аудит текущего парка дронов.