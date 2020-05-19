Новости

В Магадане паспорт РФ получила участница Великой Отечественной войны 07:14
Почти 300 россиян захотели вернутся из Малайзии на родину 07:10
В Минтруде подсчитали общую сумму выплат для российских семей с детьми 06:42
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии 06:40
В Бурятии число случаев COVID-19 превысило тысячу 06:37
Посольство РФ предложило Ортэгус углубить познания в российской истории 06:35
На Сахалине появится центр координации полетов беспилотников 06:06
ВОЗ: В России в разы сократилось число курящих школьников 05:49
Экономисты сочли отказ Швеции от введения карантина неэффективным 05:35
Врач Трампа рассказал о пользе применяемого против COVID-19 препарата 05:35
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 05:00
Рябков: Россия встревожена ростом напряженности между США и Китаем 04:56
Бразилия обогнала Великобританию по числу заразившихся COVID-19 04:50
ХК "Адмирал" передал больницам Приморья тесты для диагностики COVID-19 04:47
Четыре человека погибли в результате землетрясения в Китае 04:43
В Приморье подтверждено более 1400 случаев COVID-19 04:25
В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом 04:18
Во Владивостоке приземлился вывозной рейс из Таиланда 03:37
В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом в России 03:33
Венесуэла поблагодарила Россию за помощь в борьбе с COVID-19 03:29
"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу 03:05
Власти Саратовской области повторно запретили прогулки и спорт 02:52
Стали известны имена заболевших коронавирусом игроков "Динамо" 02:41
Минтруд: Подано почти 8 млн заявлений на выплаты семьям с детьми 02:31
Эксперт объяснил низкую смертность от COVID-19 в России 02:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
19.05.2020 06:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Сахалине появится центр координации полетов беспилотников

Текст: Юлия Гарднер

В Сахалинской области создадут центр координации полетов беспилотников. Он будет работать на базе ситуационного центра регионального правительства. Единая информационная система объединит дроны, которые используют органы власти и подведомственные учреждения.

Биоинженеры с помощью комаров научили дроны летать ночью

Их используют, к примеру, для мониторинга лесных пожаров или несанкционированных свалок. Но информация, полученная таким образом разрознена. Центр как раз и создают, чтобы структурировать полученные данные и работать эффективнее.

- Мы планируем пойти дальше и применять дроны для мониторинга незаконного промысла рыбы, обследования электросетей, газо- и нефтепроводов, контроля качества жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга строительства, дорожного хозяйства и многих других сфер, - приводятся на сайте областного правительства слова зампредса кабинета министров региона Вячеслава Аленькова.

Оператором центра будет областное министерство цифрового и технологического развития. В ближайшее время проведут подробный аудит текущего парка дронов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Президент призвал отметить Ураза-байрам дома
Власти КНР ввели карантин на границе с Россией
Мишустин потребовал прекратить злоупотребления с выплатами медработникам
Клинические исследования вакцины от COVID-19 в РФ начнут через месяц
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве