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19.05.2020 13:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В прокуратуре Саратовской области выявили вспышку коронавируса

Текст: Анна Шепелева

Сразу у нескольких работников аппарата прокуратуры Саратовской области подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом во вторник сообщило надзорное ведомство.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Вирус выявлен по итогам лабораторного исследования. Сейчас все больные сотрудники лечатся дома. Коронавирусная инфекция протекает у них в легкой форме, уточнили в сообщении.

Из-за вспышки заболевания в здании областной прокуратуры проводят противоэпидемические мероприятия, обрабатываются все помещения.

Все сотрудники, которые контактировали с заболевшими коллегами, изолированы. Они находятся дома на карантине.

Как сообщил сегодня оперштаб Саратовской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 109 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования. Всего в на территории области заболели COVID-19 1980 человек. Выздоровело 518 человек, в том числе за последние сутки - 55 челок. Все пациенты - под наблюдением врачей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Пандемия коронавируса COVID-19

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