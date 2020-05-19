В прокуратуре Саратовской области выявили вспышку коронавируса

Сразу у нескольких работников аппарата прокуратуры Саратовской области подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом во вторник сообщило надзорное ведомство.

Вирус выявлен по итогам лабораторного исследования. Сейчас все больные сотрудники лечатся дома. Коронавирусная инфекция протекает у них в легкой форме, уточнили в сообщении.

Из-за вспышки заболевания в здании областной прокуратуры проводят противоэпидемические мероприятия, обрабатываются все помещения.

Все сотрудники, которые контактировали с заболевшими коллегами, изолированы. Они находятся дома на карантине.

Как сообщил сегодня оперштаб Саратовской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 109 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования. Всего в на территории области заболели COVID-19 1980 человек. Выздоровело 518 человек, в том числе за последние сутки - 55 челок. Все пациенты - под наблюдением врачей.