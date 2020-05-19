На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот

СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае. На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся 16 членов организованной преступной группировки, обвиняемой в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

По данным СК, 19-летний выпускник детского дома в 2016 году обратился за содействием к местному криминальному авторитету. Он предложил ему похитить деньги, находящиеся на банковских счетах детей-сирот. Для этих целей была организованна преступная группа, участниками которой стали 16 человек, в том числе восьми бывших детдомовцев. На протяжении двух лет они отбирали деньги у сирот разными способами - от уговоров до обмана и угроз.

- Потерпевшими по уголовному делу признаны 20 человек, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Сумма похищенных денежных средств составила более 4,5 миллиона рублей.

Некоторые выпускники детдома, оставшись без средств к существованию, стали лицами без определенного места жительства. Их судьба сложилась печально. За помощью в полицию они не обращались, опасаясь за свою жизнь. Только в апреле 2018 года алтайским оперативникам удалось пресечь деятельность ОПГ.

- Уголовное дело в отношении 15 участников и организатора преступного сообщества, которое составило 117 томов, - сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

Один из лидеров банды заключил соглашение со следствием. Его будут судить отдельно.