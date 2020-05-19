Новости

Facebook запустил онлайн-сервис для продажи товаров 20:56
МИД опубликовал сводную информацию по всем осуществленным вывозным рейсам 20:55
Смольный разъяснил проведение церемоний прощания и похорон 20:47
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот 20:28
В Свердловской области скончался седьмой пациент с COVID-19 20:25
В Москве спасли провалившуюся в строительную яму собаку 20:12
В Татарстане в квартире нашли тела матери и ребенка 20:10
Хуснуллин провел заседание набсовета "Автодора" в обновленном составе 20:02
Из космоса зафиксировали снижение числа лесных пожаров в ЦФО 19:53
Вдова астронавта Джона Гленна скончалась от коронавируса 19:33
В Германии из-за коронавируса перенесли 250-летний юбилей Бетховена 18:52
Крупные торговые сети продлили срок продажи товаров без наценки 18:50
Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки 18:49
Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 18:46
В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену 18:39
Собянин назвал число "тяжелых" пациентов с COVID-19 18:36
Экипажам морских судов продлили срок действия квалификационных документов 18:36
Собянин пожелал врачам не терять оптимизма 18:34
Росстат зафиксировал рост ВВП в I квартале на 1,6% 18:32
Собянин рассказал, когда в Москве откроются МФЦ 18:30
На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба 18:10
Состоялась конференция Microsoft Build 2020 18:00
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика 17:59
На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам 17:58
Московским бизнесменам оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 20:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот

Текст: Наталья Граф

СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае. На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся 16 членов организованной преступной группировки, обвиняемой в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

В Петербурге сотрудница детдома задержана за кражу денег у сироты

По данным СК, 19-летний выпускник детского дома в 2016 году обратился за содействием к местному криминальному авторитету. Он предложил ему похитить деньги, находящиеся на банковских счетах детей-сирот. Для этих целей была организованна преступная группа, участниками которой стали 16 человек, в том числе восьми бывших детдомовцев. На протяжении двух лет они отбирали деньги у сирот разными способами - от уговоров до обмана и угроз.

- Потерпевшими по уголовному делу признаны 20 человек, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Сумма похищенных денежных средств составила более 4,5 миллиона рублей.

В Орловской области завели дело о халатности с жильем для сирот

Некоторые выпускники детдома, оставшись без средств к существованию, стали лицами без определенного места жительства. Их судьба сложилась печально. За помощью в полицию они не обращались, опасаясь за свою жизнь. Только в апреле 2018 года алтайским оперативникам удалось пресечь деятельность ОПГ.

- Уголовное дело в отношении 15 участников и организатора преступного сообщества, которое составило 117 томов, - сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

Один из лидеров банды заключил соглашение со следствием. Его будут судить отдельно.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Самозанятым вернут налоги за 2019 год на карту
Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше
Минздрав: Прививки детям не приостанавливаются
Российские Ту-22 пролетели над нейтральными водами Черного моря
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"