Умер актер и режиссер Владимир Голуб

Советский, российский актер, режиссер и театральный деятель, Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Голуб скончался 18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Сообщение об этом появилось на сайте Александринского театра.

Владимир Голуб родился 7 августа 1937 года. В 1970-м окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Щукина при Московском государственном академическом театре имени Вахтангова. До того послужив актером Краснодарского театра драмы имени Горького.

В 1971-1982 годах возглавлял Брянский областной театр драмы имени Алексея Толстого.

С 1983-го был главным режиссером Ульяновского областного драматического театра.

Сотрудничество режиссера с Александринским театром началось в 1988 году со спектакля "Торможение в небесах" - по остроактуальной в те годы современной пьесе Романа Солнцева.

За без малого двадцать лет работы Голуб поставил шестнадцать спектаклей, в числе которых "Лисистрата", "Свои люди - сочтемся", "Александр Невский", "Картины московской жизни", "Поклонимся великим тем годам...", "Комедия из нашей жизни", "Сказка о царе Салтане...", "Деревья умирают стоя".

Как актера зритель может помнить Голуба по роли Володи Богатенкова в "Последних залпах" (1960) и по фильму-спектаклю "Молодой человек".

О месте и времени похорон будет сообщено позднее.