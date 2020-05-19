Дозаправку в воздухе сняли на видео из кабины Су-34

Более 20 экипажей оперативно-тактической авиации Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе. Видео выполнения тренировочного элемента из кабины Су-34 опубликовало Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, в учениях были задействованы бомбардировщики Су-24М, Су-34 и истребители Су-30СМ из подразделений, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, а также самолет-заправщик Ил-78, способный за один вылет пополнить топливом 8-10 самолетов.

Дозаправка производилась на высоте около шести тысяч метров при скорости 550-600 километров в час. Дистанция между самолетами составляла около 20 метров.

В пресс-службе Южного военного округа отметили, что к выполнению сложного летного элемента допускаются пилоты первого и второго классов, налет которых составляет более 400 часов. Обучаемые летчики первые 8-10 стыковок совершают с инструкторами.

Нынешняя тренировка проходила в условиях густой облачности. Дозаправка осуществлялась в дневное и ночное время, в составе пары и одиночно.