Житель Новороссийска разгромил подъезд многоквартирного дома

В Приморском районе Новороссийска местный житель в невменяемом состоянии устроил погром в подъезде жилого многоквартирного дома. Инцидент произошел ранним утром неделю назад, но подробности случившегося стали известны только сегодня.

В Сети также появилось видео последствий разгрома. Подъезд затопило из-за того, что хулиган буквально вырвал батареи. На полу не только вода, но и строительный мусор - он повредил навесной потолок. Кроме того, возмутитель спокойствия разбил щиты электросчетчиков, пытался разбить окна, а также ломился в квартиры.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе краевого ГУ МВД России, по сообщению жильцов прибывший на место происшествия наряд полиции задержал мужчину. Из-за признаков интоксикации его доставили в больницу для оказания первой помощи.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, устанавливается мера вины нарушителя и сумма причиненного ущерба.