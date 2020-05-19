На Урале отменили оправдательный приговор директору птицефабрики

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила оправдательный приговор директору птицеводческого предприятия "Утиная ферма", обвинявшегося в налоговом преступлении. Суд согласился с позицией прокурора и направил уголовное дело на новое рассмотрение, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Бизнесмен обвинялся по тяжкой статье о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов в особо крупном размере, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Однако 16 декабря прошлого года Центральный суд Челябинска его оправдал. И прокурор в апелляционном представлении просил отменить это решение, как незаконное и необоснованное.

Директор "Утиной Фермы" обвинялся в том, что в период с апреля по октябрь 2017 года он скрыл от государства не менее 10 миллионов 305 тысяч рублей, за счет которых налоговая служба должна была произвести взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Компания, созданная на заемные средства, окончательно разорилась в феврале 2019 года, задолжав кредиторам около миллиарда рублей.