В Тюмени врачи помогли мужчине с вылезшим наружу кардиостимулятором

С редким случаем столкнулись тюменские хирурги: у 69-летнего мужчины установленный в 2011 году кардиостимулятор на полтора сантиметра вылез наружу.

"Из-за сильного истончения кожи начал образовываться пролежень. Во время операции врачи удалили не только корпус старого кардиостимулятора, но и два электрода", - пояснила Тамара Шаргина, пресс-секретарь ОКБ № 1.

Такие манипуляции требуют ювелирной точности, поскольку за время эксплуатации прибора электроды прирастают к оболочке сердца. Оставлять их нельзя, так как пришлось бы провести еще два при установке нового кардиостимулятора, а это может сказаться на здоровье пациента.

Мужчину прооперировали эндоваскулярно под местным наркозом. Специалисты клиники имплантировали ему новое электронное устройство, которое заводит сердце при его внезапной остановке.