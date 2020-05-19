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19.05.2020 09:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени врачи помогли мужчине с вылезшим наружу кардиостимулятором

Текст: Татьяна Воробьева

С редким случаем столкнулись тюменские хирурги: у 69-летнего мужчины установленный в 2011 году кардиостимулятор на полтора сантиметра вылез наружу.

Фото: iStock
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"Из-за сильного истончения кожи начал образовываться пролежень. Во время операции врачи удалили не только корпус старого кардиостимулятора, но и два электрода", - пояснила Тамара Шаргина, пресс-секретарь ОКБ № 1.

Такие манипуляции требуют ювелирной точности, поскольку за время эксплуатации прибора электроды прирастают к оболочке сердца. Оставлять их нельзя, так как пришлось бы провести еще два при установке нового кардиостимулятора, а это может сказаться на здоровье пациента.

Мужчину прооперировали эндоваскулярно под местным наркозом. Специалисты клиники имплантировали ему новое электронное устройство, которое заводит сердце при его внезапной остановке.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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