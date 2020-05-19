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Рубрика: Власть

Рябков: Россия встревожена ростом напряженности между США и Китаем

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит лекцию для студентов МГИМО в режиме видеоконференции. Фото: МИД РФ/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит лекцию для студентов МГИМО в режиме видеоконференции. Фото: МИД РФ/РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит лекцию для студентов МГИМО в режиме видеоконференции. Фото: МИД РФ/РИА Новости

Россия встревожена ростом напряженности между США и Китаем, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, во время лекции для студентов МГИМО. Он выразил мнение, что после пандемии коронавируса политические столкновения этих стран вряд ли прекратятся.

Фото: iStock
США прекратили совместные с Китаем исследования коронавирусов

По словам Рябкова, некоторые процессы, развивавшиеся до вспышки COVID-19 более медленно, во время пандемии получили ускорение, и "нарастание конфронтационности, остроты соперничества между Вашингтоном и Пекином сейчас зримо, тревожно", - цитирует РИА Новости дипломата. США усилили политическое и психологическое давление на Китай по всем направлениям. Нет вопросов текущей международной повестки дня, куда бы в рамках концепции соперничества двух держав американцы не добавляли бы элемент давления на КНР, отметил Рябков.

"Не думаю, что после того, как COVID-19 отхлынет, и ситуация в мире начнет нормализоваться, мы увидим снижение степени этих политических столкновений между США и Китаем", - отметил замглавы МИД РФ.

Ранее председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев заявил о том, что в США китайскую тему "обкатывают" в качестве аналога "российского вмешательства". По его словам, всплеск негативных эмоций по отношению к кому-то вне Америки, будь то Иран, КНДР, Россия или вот теперь Китай, обусловлен не объективными обстоятельствами, а некими процессами в самих США.

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