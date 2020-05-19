Рябков: Россия встревожена ростом напряженности между США и Китаем

Россия встревожена ростом напряженности между США и Китаем, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, во время лекции для студентов МГИМО. Он выразил мнение, что после пандемии коронавируса политические столкновения этих стран вряд ли прекратятся.

По словам Рябкова, некоторые процессы, развивавшиеся до вспышки COVID-19 более медленно, во время пандемии получили ускорение, и "нарастание конфронтационности, остроты соперничества между Вашингтоном и Пекином сейчас зримо, тревожно", - цитирует РИА Новости дипломата. США усилили политическое и психологическое давление на Китай по всем направлениям. Нет вопросов текущей международной повестки дня, куда бы в рамках концепции соперничества двух держав американцы не добавляли бы элемент давления на КНР, отметил Рябков.

"Не думаю, что после того, как COVID-19 отхлынет, и ситуация в мире начнет нормализоваться, мы увидим снижение степени этих политических столкновений между США и Китаем", - отметил замглавы МИД РФ.

Ранее председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев заявил о том, что в США китайскую тему "обкатывают" в качестве аналога "российского вмешательства". По его словам, всплеск негативных эмоций по отношению к кому-то вне Америки, будь то Иран, КНДР, Россия или вот теперь Китай, обусловлен не объективными обстоятельствами, а некими процессами в самих США.