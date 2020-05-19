Постановление правительства Ставропольского края от 18 мая 2020 года № 265-п "Об организации работы обсерваторов на территории Ставропольского края"

В соответствии с федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности" и от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27 "О направлении рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по COVID-2019" и в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Организовать обсерваторы на территории Ставропольского края на базе организаций, перечень которых утверждается министерством имущественных отношений Ставропольского края, для граждан, прибывших на территорию Ставропольского края из-за рубежа и не имеющих возможности обеспечить соблюдение режима самоизоляции на дому, а также для работников организаций, прибывших на территорию Ставропольского края из других субъектов Российской Федерации, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), подлежащих самоизоляции на дому и не имеющих возможности обеспечить ее соблюдение (далее соответственно - обсерваторы, коронавирусная инфекция).

2. Установить, что организация работы обсерваторов осуществляется в соответствии с Рекомендациями по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), содержащимися в письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27.

3. Установить, что к расходным обязательствам Ставропольского края относятся расходы на организацию работы и обеспечение деятельности обсерваторов, расходы на перевозку граждан, прибывших на территорию Ставропольского края из-за рубежа и не имеющих возможности обеспечить соблюдение режима самоизоляции на дому, подлежащих помещению в обсерватор, размещение таких граждан, включая их социально-бытовое обустройство и питание.

4. Поручить:

4.1. Министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить:

4.1.1. Изоляцию и медицинское наблюдение в условиях обсерватора граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия на территорию Ставропольского края или с момента последнего контакта с больным коронавирусной инфекцией.

4.1.2. Проведение лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию граждан, прибывших на территорию Ставропольского края из-за рубежа и не имеющих возможности обеспечить соблюдение режима самоизоляции на дому.

4.1.3. Соблюдение в обсерваторах противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования коронавирусной инфекцией, путем обучения персонала обсерваторов работе в средствах индивидуальной защиты и контроль за их использованием.

4.1.4. Организацию работы по выдаче обсервируемым гражданам листков нетрудоспособности по окончании срока обсервации, указанного в подпункте 4.1.1 настоящего пункта (при необходимости).

4.2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края обеспечить организацию перевозки обсервируемых граждан и их багажа в обсерваторы в условиях, исключающих риски их заражения коронавирусной инфекцией.

4.3. Министерству имущественных отношений Ставропольского края:

4.3.1. Совместно с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и министерством здравоохранения Ставропольского края обеспечить работу обсерваторов.

4.3.2. Обеспечить в установленном порядке заключение государственных контрактов на оказание услуг обсерваторами.

4.3.3. Совместно с министерством финансов Ставропольского края определить предельный объем финансового обеспечения расходных обязательств Ставропольского края, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать:

5.1. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю обеспечить контроль за организацией работы обсерваторов.

5.2. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю обеспечить охрану общественного порядка при перевозке обсервируемых граждан до обсерваторов.

6. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Ставропольского края, указанных в пункте 3 настоящего постановления, производится за счет средств, предусмотренных бюджетом Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделу "Общегосударственные вопросы" на резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

7. Установить, что пребывание в обсерваторе работника организации, прибывшего на территорию Ставропольского края из другого субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, подлежащего самоизоляции на дому и не имеющего возможности обеспечить ее соблюдение, осуществляется на основании гражданско-правового договора, заключаемого обсерватором с таким работником или организацией, с которой такой работник состоит в трудовых отношениях.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и за­ местителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







