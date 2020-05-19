Видео: Эксперимент помог раскрыть тайну марсианской лавы

Международная команда исследователей в лабораторных условиях воссоздала марсианские условия и провела эксперимент, доказавший, что лавоподобные потоки на Красной планете на самом деле могут быть застывшей грязью.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, а коротко о нем рассказывается на сайте британского Университета Ланкастера. Известно, что на марсианской поверхности существуют десятки тысяч массивных каналов сотнями километров в длину и десятками - в ширину.

Считается, что они являются результатом крупных наводнений, которые происходили в древности. На их месте сейчас хорошо видны некие образования, весьма схожие с земными застывшими лавовыми потоками. Но до сих пор точно не было известно, лава это или грязь.

В новом исследовании ученые решили выяснить природу этих потоков. Используя известные данные, они в специальной вакуумной камере воссоздали температуру и атмосферное давление на поверхности Марса.

Далее ученые провели эксперименты при низком давлении и очень низких температурах, до минус 20 градусов Цельсия, чтобы воссоздать марсианскую среду. Они исходили из того, что после наводнения вода просачивается в почву, образуя грязь.

Последняя, как показали эксперименты, в марсианских условиях ведет себя иначе, чем на Земле, из-за быстрого замерзания и образования ледяной корки. Это происходит потому, что в разреженных условиях вода не стабильна, она начинает кипеть и испаряться. Испарение отводит от грязи скрытое тепло, что и приводит к ее замерзанию.

В "марсианских условиях" экспериментальные грязевые потоки сформировали застывшие образования, гладкие волнообразные поверхности, которые похожи на застывшие лавовые потоки на Гавайях и в Исландии.

Когда экспериментальные грязевые потоки помещали в земные условия, ничего подобного не происходило. При атмосферном давлении нашей планеты они не образовывали формы застывшей лавы, не расширялись и не покрывались ледяной коркой даже при крайне низкой температуре.

Эксперимент доказал, что удивительный рельеф Марса мог быть сформирован своего рода грязевыми вулканами. Кстати, исследователи считают, что подобный "осадочный вулканизм" характерен и для карликовой планеты Церера, которая лежит в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Она покрыта ледяной коркой, под которой, как предполагают ученые, может скрываться океан.

"Мы предполагаем, что "грязевой вулканизм" может объяснить формирование некоторых лавоподобных потоков на Марсе, и что подобные процессы могут приводить к "извержениям грязи" на ледяных объектах внешней части Солнечной системы", - говорит ведущий автор исследования доктор Петр Брож из Института геофизики Чешской академии наук.