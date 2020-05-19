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Рубрика: В мире

Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo / Evan Vucci Фото: AP Photo / Evan Vucci
Фото: AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что принимает для профилактики коронавируса гидроксихлорохин. "Я принимаю этот препарат по таблетке в день", - сказал он.

Фото: EPA/Andrew Harrer
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Также Трамп отметил, что каждый день проходит тестирование на COVID-19 и пока анализы отрицательные. В марте американский лидер назвал сочетание гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина, используемых для лечения коронавирусной инфекции, "одним из величайших прорывов в истории медицины". Тем не менее результаты тестирования применения гидроксихлорохина в больницах в США и в Бразилии показали, что эффективность препарата вызывает вопросы.

Гидроксихлорохин - противовоспалительное, иммунодепрессивное, противомалярийное, противопротозойное (воздействует на простейших, типа амеб, лямблий) средство. При этом может вызвать осложнения сердечно-сосудистой системы.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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