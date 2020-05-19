В Бенгальском заливе в среду ожидается самый мощный циклон с 1999 года

В Бенгальском заливе ночью в среду ожидается самый мощный циклон с 1999 года, получивший название "Амфан".

21 год назад в результате действия суперциклона в заливе погибли более девяти тысяч человек. Большинство скончались в результате наводнения из-за прилива морской воды. В зоне нового стихийного бедствия, прогнозируют метеорологи, окажутся не менее четырех миллионов человек, проживающих на береговой части Индии и Бангладеш. Министр по борьбе со стихийными бедствиями Бангладеш заявил BBC, что власти страны планируют эвакуировать около двух миллионов человек в безопасное место. Чиновники уверяют, что эвакуация продолжится в среду утром при соблюдении норм социального дистанцирования.

Ожидается, что циклон "Амфан" поразит побережье недалеко от границы двух стран с порывами ветра до 185 километров в час, сообщает ВВС со ссылкой на местных синоптиков. Метеорологическое управление Индии предсказывает, что прилив воды в результате наступления "Амфана" может достигать более пяти метров. Индия и Бангладеш с понедельника эвакуируют миллионы людей из прибрежных районов. Власти Индии издали "желтый сигнал" для региона, советуя рыбакам не "выходить в южную часть Бенгальского залива в течение следующих 24 часов и северную часть Бенгальского залива с 18 по 20 мая". Синоптики сообщили, что шторм, вероятно, переместится через северо-западную часть Бенгальского залива и пересечет западное побережье Бенгалии и Бангладеш с полудня по местному времени 20 мая как "очень сильный циклонический шторм".

Вспышка коронавируса затрудняет эвакуацию людей из этих регионов, сообщили чиновники двух стран. Вдобавок, ситуация осложняется перемещением десятков тысяч рабочих-мигрантов, которые покинули города, потеряв работу, и выразили желание вернуться в свои деревни, расположенные в индийских штатах Западная Бенгалия и Орисса, где ожидается наиболее сильный удар "Амфана". В этой связи власти Ориссы отменила поезда, которые должны были прибыть с тысячами рабочих-мигрантов, в период с 18 по 20 мая. Некоторые чиновники запретили въезд рабочих в их постоянные районы проживания и обратились с просьбой к правительству штата разместить мигрантов - многие из которых тысячами идут домой - в других местах, пока не пройдет шторм.

Индийские официальные лица заявили о развертывании более 20 мобильных групп по оказанию экстренной помощи, еще несколько находятся в режиме ожидания. В убежищах и временных центрах подготовлены маски и необходимые защитные средства с учетом вспышки пандемии в зоне стихийного бедствия. Вместе с тем, как отмечают наблюдатели, в настоящее время приюты для эвакуированных используются в целях борьбы с COVID-19 и для размещения людей в зоне бедствия может попросту не хватить мест. Например, в Ориссе 250 из более чем 800 существующих приютов используются в качестве карантинных центров. Власти Западной Бенгалии и Ориссы распорядились превратить школы и другие здания в районах, которые могут пострадать от суперциклона, во временные убежища при соблюдении норм социального дистанцирования.