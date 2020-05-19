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19.05.2020,  
11:21
Текст:  Николай Грищенко

Видео: оружейные сейфы испытали на прочность выстрелом из танка

Фото: 88 Air Base Wing Public Affairs / wikimedia.org
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В США блогер Мэтт Кэррикер, специализирующийся на тестировании различного стрелкового оружия, проверил на прочность выстрелом из танка M4 Sherman десять оружейных сейфов.

Для этого он выстроил в ряд десять металлических шкафов с толщиной стенок в 90 мм, пространство между которых было заполнено специальным составом.

Отведя бронемашину на расстояние примерно в 200 метров, испытатель произвел выстрел. Первый тест не удался - 76-мм бронебойный снаряд попал выше цели и ушел в рикошет. Тем не менее три сейфа оказались повреждены.

При повторном эксперименте использовались уже восемь сейфов. Прицел был скорректирован, и болванка пробила навылет шесть металлических шкафов и погнула дверцу седьмого сейфа.

Отметим, что созданный в годы Второй мировой войны танк M4 Sherman получил в 1944 году 76-мм пушку М3. Начальная скорость противотанкового снаряда составляла 780 метров в секунду, снаряд пробивал 101 мм брони на дистанции в 900 метров.

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