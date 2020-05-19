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Заслуженный артист РФ Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Новости
    19.05.2020, 17:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Заслуженный артист России Алексей Шевченков, звезда сериалов "Есенин" и "Шерлок Холмс", фильмов "Мама", "Иуда" и культового "Ворошиловского стрелка", поделился откровениям.

Фото: kino-teatr.ru
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45-летний актер признался в программе канала "Россия 1" "Судьба человека", что имел проблемы с алкоголем. И серьезные. Что сопровождалась финансовой нуждой, среди прочего. А также разного рода сомнительной экзотикой. В частности, пьяной дракой с фронтменом группировки "Ленинград" и ныне изрядным миллионером Сергеем Шнуровым.

Согласно воспоминаниям Алексея, событие имело место, когда актер, на тот момент уже изрядно зависимый от спиртного, был приглашен в театр Армена Джигарханяна, где потом прослужил четырнадцать лет. По словам Шевченкова, во время поездки в Златоуст - на съемках драмы "Игры мотыльков" - он оказался в одной гостинице со Шнуровым. Сыгравшим в картине роль музыканта.

Прознав про то, Алексей, поддав, отправился знакомиться со скандальным исполнителем. Но что-то пошло не так (Шевченков не помнит, что именно), и общение артистов переросло в драку - еле растащили.

Впрочем, когда они встретились во второй раз - они вспоминали про инцидент уже с улыбкой. Про то, например, как Шнуров разбил об голову Шевченкова бутылку из-под шампанского в процессе диспута.

"Хорошо, что ты не помер, а я не сел", - дружелюбно сказал тогда Шнуров актеру.

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