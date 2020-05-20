29-летний актер из комедии "Баскетс" Хэйген Миллс совершил суицид

29-летний американский актер кино и ТВ Хэйген Миллс устроил в Кентукки стрельбу, после чего покончил с собой. Об этом сообщил TMZ.

Уточняется, что ЧП имело место во вторник в Мэйфилде, где артист, прежде чем решиться на непоправимое, выстрелил в 34-летнюю Эрику Прайс, ранив ее в руку и грудь..

Именно Эрика позвонила в полицию и рассказала, что Миллс заперся в доме, завив о планах покончить с собой. При этом выяснилось, что актер удерживал заложников - маленькую дочь Прайс и ее мать.

Миллс совершил суицид до приезда полиции.

В каких отношениях были Эрика и покойный - не указано. Причины, толкнувшие Хэйгена на этот шанс, так же пока не известны.

Эрика находится в госпитале, ее состояние стабильно. Мать и ребенок женщины не пострадали.

Хэйген Миллс родился 9 августа 1990 года. Сниматься начал в 2011-м. На его счету более десяти проектов, включая многосерийную черную комедию "Придурки из Швеции", боевик "Некая справедливость" и сэдком "Баскетс".