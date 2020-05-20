Банки и промышленность обяжут перейти на российское ПО

Банки и другие владельцы критической инфраструктуры будут обязаны с 2021 года перейти на отечественный софт, а с 2022-го - на российское оборудование.

Такое предложение подготовило Минкомсвязи для владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ). Проект соответствующего указа президента замглавы министерства Алексей Соколов уже отправил на согласование в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

В подготовленных Минкомсвязи документах говорится, что владельцы КИИ должны провести аудит своего ПО и оборудования и согласовать использование иностранных продуктов с ведомствами. Оставить зарубежный софт или оборудование они смогут в том случае, если эти продукты не имеют аналогов в реестрах отечественного ПО и оборудования.

"Железо" также можно будет сохранить, если российский аналог из-за технических характеристик не позволит выполнить установленные законом цели и задачи. Однако в этих случаях за техподдержку и модернизацию софта и оборудования должны отвечать российские организации, не находящиеся под прямым или косвенным контролем иностранных компаний или физлиц.

Новый порядок использования иностранного ПО с последующей его заменой на отечественное разрабатывается по инициативе вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонную промышленность. Еще несколько месяцев назад он дал поручение подготовить изменения в закон "О безопасности КИИ", которые позволят поэтапно заместить использование иностранного оборудования на таких объектах. Но Минэкономразвития предлагало иной вариант: обязать владельцев элементов КИИ использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям обеспечивать взаимодействие с сетями и информационными системами критической инфраструктуры. Теперь свой вариант решения проблемы предложило Минкомсвязь.