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20.05.2020 10:25
Рубрика: Digital

Банки и промышленность обяжут перейти на российское ПО

Текст: Александр Проценко
Банки и другие владельцы критической инфраструктуры будут обязаны с 2021 года перейти на отечественный софт, а с 2022-го - на российское оборудование.

Такое предложение подготовило Минкомсвязи для владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ). Проект соответствующего указа президента замглавы министерства Алексей Соколов уже отправил на согласование в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Фото: iStock
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В подготовленных Минкомсвязи документах говорится, что владельцы КИИ должны провести аудит своего ПО и оборудования и согласовать использование иностранных продуктов с ведомствами. Оставить зарубежный софт или оборудование они смогут в том случае, если эти продукты не имеют аналогов в реестрах отечественного ПО и оборудования.

"Железо" также можно будет сохранить, если российский аналог из-за технических характеристик не позволит выполнить установленные законом цели и задачи. Однако в этих случаях за техподдержку и модернизацию софта и оборудования должны отвечать российские организации, не находящиеся под прямым или косвенным контролем иностранных компаний или физлиц.

Новый порядок использования иностранного ПО с последующей его заменой на отечественное разрабатывается по инициативе вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонную промышленность. Еще несколько месяцев назад он дал поручение подготовить изменения в закон "О безопасности КИИ", которые позволят поэтапно заместить использование иностранного оборудования на таких объектах. Но Минэкономразвития предлагало иной вариант: обязать владельцев элементов КИИ использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям обеспечивать взаимодействие с сетями и информационными системами критической инфраструктуры. Теперь свой вариант решения проблемы предложило Минкомсвязь.

Digital Технологии Правительство Минкомсвязь

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