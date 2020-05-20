После критики агентство Bloomberg исправило статью о COVID-19 в России

Агентство Bloomberg исправило опубликованную статью о коронавирусе в РФ после заявления посольства России. Диппредставительство на своей странице в Facebook разместило сообщение с указанием неточностей, допущенных авторами материала, а также призывом уважать своих подписчиков.

"В статье перепутали статистические данные Всемирного банка о количестве больничных коек в России и в странах ОЭСР. В результате были сделаны неверные выводы о состоянии наших больниц", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В опубликованный ранее материал внесли правку. В частности, изменились подписи в графике, иллюстрирующем данные статистики. При этом в Twitter, где размещают ссылки на авторские комментарии агентства, график остался в прежнем виде.