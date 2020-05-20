Единые санитарные требования на транспорте могут утвердить до конца мая

Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что для всех отраслей транспорта уже разрабатываются единые требования к обеспечению санитарной безопасности. Напомним, что 7 мая такое поручение по итогам совещания дал Владимир Путин.

"Чтобы к тому моменту, когда регионы и другие страны будут открываться для осуществления транспортной перевозки, пассажиры могли без труда воспользоваться этой услугой. Самое главное для нас, чтобы она стала безопасной", - сказал Дитрих на заседании рабочей группы "Единой России" по подготовке предложений в национальный план по восстановлению экономики и нормализации деловой жизни.

По его словам, эти меры сегодня уже обсуждались с Роспотребнадзором и "понимание было найдено". "Надеюсь, что до конца мая или раньше мы такого рода требования совместными приказами с Анной Юрьевной Поповой (глава Роспотребнадзора - прим. "РГ") утвердим и начнем внедрять на всех видах транспорта", - сообщил Дитрих.