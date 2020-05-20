Индекс потребительских цен вторую неделю подряд составил 0%

Индекс потребительских цен в России за неделю с 13 по 18 мая не изменился, сообщил Росстат. Вопреки сезонности, инфляция держится на нуле вторую неделю подряд. По сравнению с началом месяца индекс потребительских цен составил 100,1%, с началом года - 102%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 100,3% и 102,4%.

"Нулевая инфляция вторую неделю подряд - это и хорошая новость для экономики, и не очень, - объясняет директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - С одной стороны, такое положение дел позволяет Центробанку снизить ключевую ставку, ведь инфляция разгоняется медленнее, чем это предусмотрено прогнозом. Но при этом отсутствие даже символического роста цен показывает значительное сокращение потребительского спроса. Люди сократили объемы своего потребления и именно низкий спрос удерживает цены на стабильном уровне".

При этом низкие инфляционные показатели мая не означают, что и годовая инфляция будет на таком же уровне, продолжает эксперт. Многолетняя практика свидетельствует - наибольший рост цен отмечается осенью, значения того же недельного индекса показывают прибавление по 0,3-0,4%.

"По консервативным оценкам, во втором квартале этого года доходы населения сократились на 17 процентов, - продолжает Георгий Остапкович. - Соответственно, на ту же сумму упало и денежное предложение. Люди не то чтобы перестали покупать, но сократили свои притязания, уменьшили необязательные траты. О чем нам и свидетельствует нулевой рост индекса потребительских цен на протяжении двух недель кряду".

Традиционно самый заметный рост цены случился на гречневую крупу. В среднем по стране за неделю она подорожала на 1,2%, а в Псковской и Магаданской областях - на 7,1% и 6,3% соответственно. При этом в Якутии и Пермском крае она же подешевела на 1,5%.

Вторую неделю подряд падает цена на курицу и куриные яйца. На этот раз сама птица стала дешевле на 1,0%, а яйца - на 1,4%. По большинству остальных категорий, включенных в недельный индекс цен, колебания оказались незначительными.

Цены на бензин и дизельное топливо в этот раз снова не изменились.