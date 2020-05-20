Истребитель высшего пилотажа: Су-27 изменил облик современной авиации

43 года назад - 20 мая 1977 года впервые взлетел в небо опытный образец истребителя четвертого поколения Су-27, ставшего одним из главных символов отечественной и мировой авиации. Над ним долго работали, совершенствовали, используя самые передовые разработки, и в итоге создали машину, которой на тот момент в стране еще не было. В дальнейшем на базе истребителя разработали десятки его модификаций и построили новые самолеты.

Создавать истребители четвертого поколения в СССР начали в конце 1960-х годов. Перед конструкторами стояла задача - построить самолет, который превзойдет американский истребитель F-15 Eagle. За работу взялись сразу три ведущих конструкторских бюро: Сухого, Яковлева и Микояна. В 1972 году выбрали два проекта от КБ "МиГ" и ОКБ "Сухого" - это были два первых отечественных истребителя четвертого поколения - легкий МиГ-29 и тяжелый Су-27.

Первый опытный образец Су-27 поднялся в небо вместе с летчиком-испытателем Владимиром Ильюшиным 20 мая 1977 года. Всего для летных испытаний построили пять самолетов. Первые образцы не могли превзойти по своим характеристикам истребитель F-15 и постоянно дорабатывались. В 1981 году в воздух впервые поднялся уже усовершенствованный образец Су-27 - Т-10С. В 1982 году началась его постоянная эксплуатация в авиационных частях.

Еще через четыре года самолет с летчиком-испытателем Виктором Пугачевым всего за 25,4 секунды поднялся на высоту трех тысяч метров и установил мировой рекорд. В марте 1987 года еще один рекорд на нем установил летчик-испытатель Николай Садовников, поднявшись на высоту 15 километров за 76 секунд.

Окончательно покорил мировую общественность Су-27 в 1989 году на авиасалоне Ле-Бурже, где истребитель показал новую фигуру пилотажа, которую позже назовут по фамилии летчика "Коброй Пугачева". В полете самолет, не изменяя своей скорости, резко задрал нос, увеличив угол атаки до 120 градусов, затем некоторое время летел хвостом вперед, а потом также резко вернулся в обычное положение. Считается, что такой трюк может пригодиться в бою и спасти от ракет с радиолокационными головками самонаведения за счет резкого снижения скорости самолета. Также маневр используют при уходе от противника во время преследования.

Чтобы еще больше увеличить угол атаки, разработали двигатель с управлением вектором тяги. С ним истребитель научился исполнять такие трюки как "Чакра Фролова", когда самолет набирает высоту одновременно уменьшает скорость, а потом из этого положения делает "мертвую петлю" и доводит угол атаки до 360 градусов, то есть практически разворачивается вокруг своего хвоста.

Выполнять сложные трюки самолету также помогает новая электродистанционная система управления, которой не было в истребителях третьего поколения. Электрические сигналы вместо стальных тросов сделали Су-27 сверхманевренным и устойчивым во время полета. За внезапность по кодификации НАТО его даже назвали Flanker-B ("Бьющий во фланг"). Кроме того, самолет оборудовали новым радаром, оптико-электронной системой прицеливания и мощным двигателем АЛ-31Ф.

Официально на вооружение Су-27 поступил 23 августа 1990 года. К тому времени на нем устранили все недостатки, выявленные во время испытаний. Со старта серийного производства в 1984 году выпущено около полутора тысяч самолетов Су-27 и его модификаций, а также современные Су-30, Су-33, Су-34, Су-35. Также Су-27 стал основой для эксперимента по созданию перспективного палубного истребителя Су-47 "Беркут" с крылом обратной стреловидности и широким использованием композитных материалов в конструкции.