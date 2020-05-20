Указ главы Республики Калмыкия от 19 мая 2020 года № 137 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести изменение в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134), изложив его в следующей редакции:

"О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 19 Протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23 марта 2020 года № 12, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза короновирусной инфекции", от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19" и на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 26 марта 2020 года № 1 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия", от 11 мая 2020 года № 3 "О значении показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19 на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Приостановить с 28 марта по 24 мая 2020 года включительно:

деятельность находящихся на территории Республики Калмыкия организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, по перечню согласно приложению № 1 (далее - Перечень);

посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, среднее профессиональное и дополнительное образование;

предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Калмыкия, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

1.1. Запретить проведение на территории Республики Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий.

2. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

3. Обязать граждан:

3.1. Посещавших территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

3.1.1. Обеспечивать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия на территорию Республики Калмыкия (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест) и незамедлительно сообщать о своем возвращении на территорию Республики Калмыкия, местах, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на единый номер "112".

3.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

3.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3.2. Прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), помимо мер, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

3.3. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 3.2. настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3.2. настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

4. С 28 марта по 24 мая 2020 года включительно:

4.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Республики Калмыкия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Штаб).

4.2. Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия:

4.2.1. Приостановить личный прием граждан центрами социальной защиты населения, центрами занятости населения, обеспечив взаимодействие с гражданами посредством телефонной, почтовой связи, в электронном виде, в том числе с установкой ящиков для приема корреспонденции.

4.2.2. Обеспечить оперативное предоставление социальных услуг гражданам, состоящим на надомном обслуживании, соблюдающим режим самоизоляции.

4.2.3. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия обеспечить в указанный период доставку гражданам, состоящим на надомном обслуживании, соблюдающим режим самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

4.2.4. Не учитывать наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги при принятии решения о предоставлении мер социальной поддержки.

5. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Калмыкия:

5.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

5.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

5.3. По требованию органов и учреждений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 3.2., 3.3., 4.1. настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции.

5.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

5.6. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками или иными средствами индивидуальной защиты органов дыхания).

5.7. Обеспечить выполнение рекомендаций по организации режима труда работников, в том числе по:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

ограничению зарубежных командировок;

использования аудио и видео селекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности).

6. Обязать:

6.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

6.2. Органам государственной власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

6.3. Граждан в период с 30 марта по 24 мая 2020 года включительно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Калмыкия, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

участия в следственных и иных процессуальных действиях, регламентированных уголовно-процессуальным и административным законодательством Российской Федерации.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются:

на случаи оказания медицинской помощи;

на организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

на граждан, имеющих специальный пропуск, выданный работодателем по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу, а также волонтеров, доставляющих лекарства, продукты и товары первой необходимости отдельным категориям граждан, имеющих специальный пропуск, выдача которых осуществляется по форме и в порядке, установленном Министерством спорта и молодежной политики Республики Калмыкия.

7. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия:

7.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3, 4.1. настоящего Указа.

7.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы.

7.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

7.4. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия обеспечить госпитализацию граждан с положительными результатами лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с медицинскими показаниями.

7.5. Разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Республики Калмыкия, в период действия режима повышенной готовности.

8. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

8.1. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия ежедневно представлять Главе Республики Калмыкия доклад о ситуации с распространением в Республике Калмыкия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

8.2. Обеспечить подготовку и представление Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия предложений по оказанию мер дополнительной адресной поддержки граждан.

9. Рекомендовать:

9.1. Ресурсоснабжающим организациям и организациям, предоставляющим услуги связи, не производить отключение абонентов среди населения, бюджетных организаций и прочих потребителей в случае наличия образовавшейся задолженности за потребленные коммунальные услуги и услуги связи до особого распоряжения.

9.2. Ресурсоснабжающим организациям и организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

на период действия режима повышенной готовности не применять повышающие коэффициенты при начислении платы за потребленные коммунальные услуги;

в случае истечения межповерочного интервала индивидуального прибора учета коммунального ресурса, производить определение объема потребленной коммунальной услуги по показаниям этого прибора учета в период действия режима повышенной готовности и последующие 30 дней;

обеспечить бесперебойную поставку ресурсов потребителям, обратив особое внимание на медицинские объекты и обсерваторы;

обеспечить возможность дистанционной оплаты коммунальных ресурсов и предоставления услуг без очного посещения офисов и центров оказания услуг;

не производить начисление пени и штрафные санкции при несвоевременной оплате за жилищно-коммунальные услуги.

9.3. Организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами:

принять меры по выполнению работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме с применением дезинфекционных средств с периодичностью, обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

в целях информирования собственников помещений в многоквартирных домах разместить графики осуществления мероприятий по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов на досках объявлений в каждом подъезде многоквартирного дома.

9.4. Главам администраций районных, городских, сельских муниципальных образований Республики Калмыкия, на территории которых находятся многоквартирные дома без формы управления, принять меры по организации обработки мест общего пользования и контактных поверхностей многоквартирных домов дезинфекционными средствами с периодичностью, обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

10. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

11. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия, главами администраций районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты осуществлять контроль за соблюдением организациями дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия, установленных настоящим Указом.

12. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков







