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20 мая 2020 г.

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2020 года № 56-УГ "Об объявлении 25 мая 2020 г. нерабочим праздничным днем"

Дата подписания 20 мая 2020 г.
Опубликован 20 мая 2020 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", в связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Ураза-байрам, отмечаемого 24 - 26 мая 2020 г., постановляю:

Объявить 25 мая 2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



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