Постановление правительства Кировской области от 19 мая 2020 года № 258-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Кировской области и на основании протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 18.05.2020 № 18 Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. Текст постановления изложить в следующей редакции:

"В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", пунктом 19 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Кировской области в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кировской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Правительство Кировской области постановляет:

1. Ввести на территории Кировской области следующие ограничительные мероприятия (карантин):

1.1. Приостановить до 27.05.2020 включительно деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров.

Ограничение, установленное абзацем первым подпункта 1.1 настоящего постановления, не распространяется на:

предоставление парикмахерских услуг (мытье волос, подравнивание и стрижка, укладка, окрашивание, мелирование, завивка, выпрямление волос и подобные работы, выполняемые для мужчин, женщин и детей), услуг педикюра, маникюра в салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах, спа-салонах, расположенных на территории Кировской области, за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, при условии осуществления приема посетителей только по предварительной записи и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.9, 1.13 настоящего постановления;

проведение индивидуальных (персональных) тренировок с тренером в фитнес-центрах, расположенных на территории Кировской области, за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, при одновременном соблюдении следующих условий:

при осуществлении приема посетителей только по предварительной записи, при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела посетителей при входе в здание (помещение) фитнес-центра и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания, при непредоставлении посетителям дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок (без услуг душевых), при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.9, 1.13 настоящего постановления, в том числе при соблюдении социального дистанцирования, а также использовании работниками фитнес-центра средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

1.2. Приостановить до 27.05.2020 включительно:

1.2.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Данное ограничение не распространяется на мероприятия, осуществляемые в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти и славы и предусмотренные планом мероприятий Года памяти и славы в Кировской области, утвержденным региональной дирекцией по координации проведения в 2020 году мероприятий Года памяти и славы на территории Кировской области, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

1.2.2. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), бассейнов, детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, иных развлекательных и досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений, культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

1.2.3. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1.2.2 настоящего постановления.

1.2.4. Работу организаций (предприятий), оказывающих услуги общественного питания, включая услуги по организации досуга и (или) развлечений, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких организаций (предприятий), а также доставки заказов. Данные ограничения не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия (объекты) общественного питания, обеспечивающие питание работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, и расположенные на территориях указанных организаций (индивидуальных предпринимателей).

1.2.5. Деятельность торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), моллов, рынков. Данное ограничение не распространяется на:

торговые центры (комплексы), имеющие отдельный наружный (уличный) вход и общую (суммарную) площадь всех торговых залов до 400 кв. метров, при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 настоящего постановления;

расположенные на территории Кировской области, за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, торговые центры (комплексы), все торговые предприятия в которых специализируются на реализации строительных материалов, строительной техники, строительного инвентаря, мебели, при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 настоящего постановления;

находящиеся в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, рынках аптеки, аптечные пункты, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары, а также объекты розничной торговли, реализующие похоронные принадлежности, непродовольственные товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.2.6. Деятельность иных не указанных в подпункте 1.2.5 настоящего постановления объектов розничной торговли, за исключением:

объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, имеющих отдельный наружный (уличный) вход и площадь торгового зала до 400 кв. метров;

автозаправочных станций;

ярмарок, организованных на открытом воздухе;

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также без посещения покупателями торгового зала с учетом обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации строительных материалов, строительной техники и строительного инвентаря;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации садово-огородной техники, запасных частей к ней, садово-огородного инвентаря, семян, саженцев, рассады, удобрений для растений;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации исключительно мебели;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации исключительно автотранспортных средств (автосалонов).

1.3. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, осуществляющие торговлю, а также оказание услуг, связанных с очным присутствием граждан (потребителей), обязаны при осуществлении указанной деятельности:

неукоснительно исполнять требования Порядка соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики, утвержденного распоряжением министерства здравоохранения Кировской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области от 06.04.2020 № 200/040-ОД, а также рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

обеспечивать соблюдение посетителями, а также работниками указанных организаций (индивидуальных предпринимателей) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

обеспечивать непревышение предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Данное требование не распространяется на объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары.

1.4. Запретить до 27.05.2020 включительно курение кальянов, трубок в организациях, оказывающих услуги для организации процесса курения кальянов, трубок, а также в ресторанах, барах, кафе и на иных предприятиях (объектах) общественного питания, а также в организациях, оказывающих услуги досуга и (или) развлечений.

1.5. Приостановить до 30.05.2020 включительно посещение:

1.5.1. Обучающимися образовательных организаций с обеспечением реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Данное ограничение не распространяется на:

осваивающих образовательную программу дошкольного образования детей лиц, указанных в пункте 8 настоящего постановления;

обучающихся, проходящих учебную практику (вождение) по индивидуальным учебным планам в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, при условии соблюдения санитарного режима.

1.5.2. Лицами, занимающимися в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, указанных организаций с обеспечением реализации программ спортивной подготовки с применением форм электронного обучения и дистанционных технологий.

1.6. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении, до 31.05.2020 включительно соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах, расположенных на садовых, огородных участках.

Режим самоизоляции, предусмотренный абзацем первым подпункта 1.6 настоящего постановления, может не применяться:

к руководителям и работникам (служащим) организаций (индивидуальных предпринимателей) и государственных (муниципальных) органов, чье нахождение на рабочем (служебном) месте является критически важным для обеспечения функционирования таких организаций (индивидуальных предпринимателей) и государственных (муниципальных) органов;

к работникам медицинских организаций;

к гражданам, определенным решениями штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.7. До 31.05.2020 включительно гражданам в обязательном порядке:

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, транспорте общего пользования, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) (далее - масочный режим):

на остановках общественного транспорта, при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, при посещении объектов торговли, в том числе аптек, при посещении медицинских организаций, при нахождении на территориях любых организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

1.8. До 31.05.2020 включительно гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Кировской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

случаев следования до садового, огородного земельного участка, которым владеет гражданин либо его близкие родственники (далее - садовый (огородный) участок), и обратно;

случаев занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии индивидуальных занятий или совместных занятий не более двух человек и обеспечения соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

случаев прогулок с детьми до 14 лет при условии соблюдения требований подпункта 1.7 настоящего постановления, а также использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток);

случаев индивидуальных прогулок или совместных прогулок не более двух человек по улицам, проспектам, переулкам, в пределах прогулочных и пешеходных зон, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

случаев выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

случаев выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места (площадки) накопления отходов.

Ограничения, установленные абзацем первым подпункта 1.8 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов, федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, нотариальных палат (нотариусов), адвокатских образований (адвокатов) в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе на противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

1.9. Органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.10. Лицам, прибывшим с территорий иностранных государств:

1.10.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефону: 8 800 100-43-03.

1.10.2. При появлении первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

1.10.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, о нахождении в режиме изоляции в домашних условиях (нахождении в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) (далее - изоляция на дому).

1.10.4. Обеспечить самоизоляцию на дому сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

1.11. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 1.10 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 1.10.4 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

1.12. Гражданам, прибывающим из иных субъектов Российской Федерации, в том числе после окончания периода вахты или служебной командировки:

1.12.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении на территорию Кировской области, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефону: 8 800 100-43-03.

1.12.2. При появлении первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

1.12.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, о нахождении в режиме изоляции на дому.

1.12.4. Обеспечить самоизоляцию по месту жительства или месту пребывания (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия.

1.13. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кировской области:

1.13.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения условий изоляции на дому.

1.13.2. Обеспечивать соблюдение требований Порядка соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики.

1.13.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, а также исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.13.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

1.13.5. Не допускать на рабочее место, территорию организации и (или) место выполнения работ (оказания услуг) работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан:

вернувшихся на территорию Российской Федерации, в период ранее 14 календарных дней со дня их возвращения;

вернувшихся на территорию Кировской области из иных субъектов Российской Федерации после окончания периода вахты или служебной командировки, в период ранее 14 календарных дней со дня их возвращения;

прибывших на территорию Кировской области из иных субъектов Российской Федерации, в период ранее 14 календарных дней со дня их прибытия;

совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 1.10 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции на дому;

в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции на дому.

1.13.6. Обеспечивать обучающихся, проходящих в организации (у индивидуального предпринимателя) производственную практику в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, при прохождении производственной практики запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток.

1.13.7. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в подпункте 1.6 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

1.13.8. Незамедлительно сообщать о работниках, вернувшихся на территорию Кировской области после окончания периода вахты или служебной командировки, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области и на горячую линию по телефону: 8 800 100-43-03.

1.14. Приостановить до 01.06.2020 включительно:

1.14.1. Деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения.

1.14.2. Бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

2. Установить, что действие ограничительных мероприятий, предусматривающих приостановление деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), не распространяется на иную деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, не указанную в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления.

3. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на территории Кировской области:

3.1. Использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки):

на остановках общественного транспорта;

при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси;

при посещении объектов торговли, в том числе аптек;

при посещении медицинских организаций;

при нахождении на территории любых организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

3.2. Исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

3.3. Воздержаться от посещения религиозных объектов.

3.4. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

3.5. Минимизировать количество поездок, осуществляемых на транспорте общего пользования, с целью следования до садового (огородного) участка и обратно.

3.6. По прибытии на садовый (огородный) участок минимизировать контакты с иными лицами, в том числе владельцами соседних садовых, огородных участков, а также не покидать территорию садового (огородного) участка без крайней на то необходимости.

4. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением:

перевести работников на дистанционный режим работы при условии обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

обеспечить на входе на территорию, в здание, сооружение (помещение в них), где осуществляется деятельность соответствующей организации (индивидуального предпринимателя), контроль соблюдения посетителями и работниками масочного режима, а также наличие мест обработки рук кожными антисептиками (в том числе готовыми к применению растворами, концентратами, дезинфицирующими салфетками, пропитанными кожным антисептиком, аэрозолями (в беспропеллентных аэрозольных упаковках), гелями, кремами антисептическими) либо наличие одноразовых перчаток.

5. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, осуществляющим торговлю и (или) оказание услуг, связанных с очным присутствием граждан (потребителей), разработать декларацию безопасности предоставления услуг населению на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

6. Акционерному обществу "Аэропорт Победилово" ежедневно в письменной форме представлять министерству здравоохранения Кировской области и Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области информацию о гражданах, прибывших на территорию Кировской области воздушным транспортом (при условии получения в установленном порядке согласия гражданина на передачу персональных данных).

7. Рекомендовать Кировскому региону Горьковской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ежедневно в письменной форме представлять министерству здравоохранения Кировской области и Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области информацию о гражданах, прибывших на территорию Кировской области железнодорожным транспортом (при условии получения в установленном порядке согласия гражданина на передачу персональных данных).

8. Министерству образования Кировской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить деятельность подведомственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, общеобразовательных организаций.

9. Министерству культуры Кировской области обеспечить предоставление подведомственными организациями культуры, архивными учреждениями услуг гражданам и (или) организациям дистанционным способом.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить предоставление подведомственными организациями культуры, архивными учреждениями услуг гражданам и (или) организациям дистанционным способом.

11. Министерству информационных технологий и связи Кировской области обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг и муниципальных услуг, являющихся структурными подразделениями Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", только по предварительной записи граждан и при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

12. Министерству здравоохранения Кировской области во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области обеспечить организацию медицинского наблюдения (обследования) лиц, указанных в подпункте 1.12 настоящего постановления.

13. Органам исполнительной власти Кировской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных организаций, указанных в подпункте 1.14.2 настоящего постановления, в отношении уже проживающих в указанных организациях лиц:

обеспечить создание условий для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания без возможности его продления;

организовать питание указанных лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

14. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в подпункте 1.14.2 настоящего постановления, за исключением организаций, подведомственных органам исполнительной власти Кировской области, в отношении уже проживающих в указанных организациях лиц:

обеспечить создание условий для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания без возможности его продления;

организовать питание указанных лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

15. Рекомендовать руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по предоставлению гостиничных услуг в гостиницах, отелях, не указанных в подпункте 1.14.2 настоящего постановления:

до 27.05.2020 включительно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, отелях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках и имеющих при себе документы, подтверждающие их направление в служебную командировку (служебную поездку);

в отношении проживающих в гостинице, отеле лиц обеспечить создание условий для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания без возможности его продления;

организовать питание проживающих в гостинице, отеле лиц, непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

16. Организациям - исполнителям коммунальных услуг, поставщикам коммунальных ресурсов, лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области, а также владельцам специальных счетов, предназначенных для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытых в кредитных организациях, обеспечить выполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в период с 31.03.2020 по 31.05.2020 не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

17. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования".

1.2. Внести изменение в прилагаемый перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, заменив слова "Приложение № 1" словом "Приложение".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21.05.2020.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







