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20 мая 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 20 мая 2020 года № 164-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в пункте 2 Указа:

подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:

"2.3.1 обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования по адресу, указанному в Уведомлении о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора (далее - Уведомление) (приложение 6 к настоящему Указу).

Уведомление гражданам, указанным в подпункте 2.3 настоящего пункта, вручается сотрудниками Крымского линейного управления МВД России на транспорте в АО "Международный аэропорт "Симферополь" и по пути следования передвижных пассажирских составов, въезжающих на территорию Республики Крым.

Министерству здравоохранения Республики Крым осуществлять обработку информации, поступающей от граждан в соответствии с подпунктом 2.1.1 и 2.1.2 настоящего пункта, путем создания и ведения реестра граждан, прибывших на территорию Республики Крым и находящихся на самоизоляции на дому (по месту пребывания).

Актуализированный реестр ежедневно передавать в Министерство внутренних дел по Республике Крым для осуществления контроля за соблюдением указанными в реестре лицами режима самоизоляции.";

в пункте 9 Указа:

подпункты 9.9., 9.10. изложить в следующей редакции:

"9.9. "90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений" (в части предоставления услуг гражданам и организациям), кроме ОКВЭД "90.03 Деятельность в области художественного творчества";

9.10. "91.02 Деятельность музеев" (в части предоставления услуг гражданам и организациям);";

подпункт 9.12. изложить в следующей редакции:

"9.12. "93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (в том числе детские игровые комнаты, футбольные стадионы, стадионы для занятия легкой атлетикой, ледовые площадки (дворцы), плавательные бассейны, боксерские залы, поля для гольфа, тренажерные и фитнес залы, батутные центры, деятельность различных аттракционов, включая механические и водные, игры, шоу, тематические выставки и площадки для пикников), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме;";

в пункте 11 Указа:

абзац "47* Торговля розничная, за исключением розничной торговли непродовольственными товарами в помещениях (в том числе в помещениях, находящихся в зданиях торговых центров, гипермаркетов) площадью более 400 квадратных метров" заменить абзацем следующего содержания:

"47* Торговля розничная, за исключением розничной торговли непродовольственными товарами в помещениях (в том числе в помещениях, находящихся в зданиях торговых центров, гипермаркетов) с торговой площадью более 400 квадратных метров";

дополнить абзацем следующего содержания:

"102* Деятельность в области спорта в случае осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 мая 2020 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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