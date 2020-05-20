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20 мая 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 315 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

дополнить пунктом 1.25.6 следующего содержания:

"1.25.6. Организовать за счет средств областного бюджета Ленинградской области обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски) граждан, проживающих на территории Ленинградской области, из числа:

получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

членов многодетных семей и многодетных приемных семей, ; проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;

членов семей, проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;

членов семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Ленинградской области.";

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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