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20 мая 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 20 мая 2020 года № 303 "О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области"

Дата подписания 20 мая 2020 г.
Опубликован 20 мая 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая) следующее изменение:

В абзаце третьем подпункта 1 пункта 1.2 слова ", за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях (государственной услуги" заменить словами "(за исключением государственных услуг "Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно", "Единовременная выплата семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет", "Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета",".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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