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Рубрика: Культура

Любимова: Смотреть всей семьей "Щелкунчика" в Сети становится традицией

Текст: Сусанна Альперина
"РГ" выступила партнером открытой дискуссии в онлайн-формате на тему: "Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность культуры?", запись которой можно посмотреть на нашем сайте в открытом доступе. Мероприятие прошло при сотрудничестве с порталом "Культура.рф", мультимедийной платформом Okko, Сбербанком и МИА "Россия сегодня".

Состав участников дискуссии более чем внушительный: министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак, старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, художественный руководитель Театра наций, народный артист России Евгений Миронов; художественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий; народный артист РФ, пианист, общественный деятель Денис Мацуев; российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов и генеральный директор мультимедийной платформы Okko Яна Бардинцева. Модерировал дискуссию спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Фото: Валерий Кичин/РГ
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Один из первых вопросов Михаил Ефимович задал Ольге Любимовой, перед этим подчеркнув, что "культура сохранила во многом морально-психическое здоровье наций во время пандемии". Он сказал так: "Культура которая первой понесла огромные экономические потери, выполнила важную миссию социальную прежде всего - она обеспечила стабильность в обществе". Швыдкой также напомнил, что одним из первых шагов, когда наступила ситуация с коронавирусом, было обращение Ольги Любимовой, в котором она призывала всех выйти в онлайн. Спикер отметил, что на Минкульт возложены большие задачи не только потому, что от него все ждут денег: "Министерство культуры - это важный методический и аналитический центр, который размышляет о том , что было, что есть и что наступит в будущем".

Кроме того, так элегантно и дипломатично, как умеет только он один, Михаил Ефимович поздравил министра с выздоровлением. "Я смотрю с восхищением и завистью, это - единственная женщина, с которой безопасно вступать в контакт, разрушая социальную границу, потому что она уже переболела COVID-19 . Иметь такого министра культуры - это уже счастье", - сказал Михаил Швыдкой.

Фото: rg.ru
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"От Минкульта в данной ситуации и нужно ждать финансовой поддержки. И это правильно. Но хочу сказать, что даже среди присутствующих со всеми мы знакомы и работаем вместе. Минкульт бы не справился без руководителей подведомственных учреждений. Последние два месяца - это общий бой. Очень серьезный. Моя бесконечная благодарность за то, что коллеги держатся, не истерят, сохраняют свои коллективы", - сказала Ольга Любимова.

И продолжила: "А все, что связано с финансированием - подведомственных структур, производства кинематографа и других - это непросто. И то, как люди относятся с пониманием и помогают, - фантастика! Каждый на своем уровне. Мы никогда это не забудем и, надеюсь, что в "мирное время" все продолжится и будем работать так, как делаем это сейчас. Кстати, возможно поэтому так быстро и оперативно решаются проблемы в Правительстве, за что им отдельное спасибо".

Далее министр культуры сказала следующее: "Конечно, скорость с которой все, даже самые академические организации , перешли в такие сложные онлайн форматы - поразительна. И я не устаю удивляться и благодарить. Как живо наши патриархи, каждый в своем роде, реагируют на непростые онлайн-задачи, с которыми мы столкнулись в нашей новой действительности. Конечно, это было бы невозможно, если бы большие музеи и театры заранее не готовились и не было бы уже наработанного годами опыта. Было, что предъявить в онлайн-формате и посмотрите - цифры говорят сами за себя. 21 млн человек смотрели трансляции Мариинки. Спектакли Большого театра в онлайне смотрят 134 страны и ждут, когда же будут еще. Каждый музей и небольшие региональные театры бьются, придумывают. Мы 20 марта стартовали вместе с Денисом Мацуевым. Это был онлайн-концерт, который нам помогали делать коллеги - и чтобы было снято в качестве 4К, и лучшими камерами, и Московская филармония поддержала. И мы получили такую обратную связь! Например, министр культуры Италии прислал письмо с благодарностью Эрмитажу за экскурсии на итальянском языке, и в нем же отметил, мол, уровень маэстро Мацуева для нас привычен, как и качество звучания Московской филармонии, но то, как технически была подготовлена и проведена трансляция, просто поразительно".

Фото: iStock
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"Не было бы счастья, да несчастье помогло, - отметила Ольга Любимова. - Никто не хотел выходить в онлайн в такое время и остаться в нем. Не все привыкли сидя дома смотреть художественные классические произведения. Например, балет. Но сейчас и сами смотрят, и показывают своим детям. Это даже видно по соцсетям, - становится модно, превращается в традицию. Всей семьей смотреть "Щелкунчика", сфотографировать и выложить в соцсети, что мы все вместе посмотрели трансляцию из Большого театра. Мы, конечно, хотим, чтобы все работали на сценах, а зрители сидели в зале, чтобы в музеи можно было ходить оффлайн. Но что поделать - мы вынужденно оказались в ситуации пандемии. Зато получили неоценимый опыт. Мы и в дальнейшем будем разрабатывать цифровые направления - когда будем работать в "мирное время".

Более подробно о том, что говорили во время дискуссии, читайте в ближайшее время на страницах "РГ" и на нашем сайте.

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