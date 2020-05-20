Любимова: Смотреть всей семьей "Щелкунчика" в Сети становится традицией

"РГ" выступила партнером открытой дискуссии в онлайн-формате на тему: "Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность культуры?", запись которой можно посмотреть на нашем сайте в открытом доступе. Мероприятие прошло при сотрудничестве с порталом "Культура.рф", мультимедийной платформом Okko, Сбербанком и МИА "Россия сегодня".

Состав участников дискуссии более чем внушительный: министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак, старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, художественный руководитель Театра наций, народный артист России Евгений Миронов; художественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий; народный артист РФ, пианист, общественный деятель Денис Мацуев; российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов и генеральный директор мультимедийной платформы Okko Яна Бардинцева. Модерировал дискуссию спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Один из первых вопросов Михаил Ефимович задал Ольге Любимовой, перед этим подчеркнув, что "культура сохранила во многом морально-психическое здоровье наций во время пандемии". Он сказал так: "Культура которая первой понесла огромные экономические потери, выполнила важную миссию социальную прежде всего - она обеспечила стабильность в обществе". Швыдкой также напомнил, что одним из первых шагов, когда наступила ситуация с коронавирусом, было обращение Ольги Любимовой, в котором она призывала всех выйти в онлайн. Спикер отметил, что на Минкульт возложены большие задачи не только потому, что от него все ждут денег: "Министерство культуры - это важный методический и аналитический центр, который размышляет о том , что было, что есть и что наступит в будущем".

Кроме того, так элегантно и дипломатично, как умеет только он один, Михаил Ефимович поздравил министра с выздоровлением. "Я смотрю с восхищением и завистью, это - единственная женщина, с которой безопасно вступать в контакт, разрушая социальную границу, потому что она уже переболела COVID-19 . Иметь такого министра культуры - это уже счастье", - сказал Михаил Швыдкой.

"От Минкульта в данной ситуации и нужно ждать финансовой поддержки. И это правильно. Но хочу сказать, что даже среди присутствующих со всеми мы знакомы и работаем вместе. Минкульт бы не справился без руководителей подведомственных учреждений. Последние два месяца - это общий бой. Очень серьезный. Моя бесконечная благодарность за то, что коллеги держатся, не истерят, сохраняют свои коллективы", - сказала Ольга Любимова.

И продолжила: "А все, что связано с финансированием - подведомственных структур, производства кинематографа и других - это непросто. И то, как люди относятся с пониманием и помогают, - фантастика! Каждый на своем уровне. Мы никогда это не забудем и, надеюсь, что в "мирное время" все продолжится и будем работать так, как делаем это сейчас. Кстати, возможно поэтому так быстро и оперативно решаются проблемы в Правительстве, за что им отдельное спасибо".

Далее министр культуры сказала следующее: "Конечно, скорость с которой все, даже самые академические организации , перешли в такие сложные онлайн форматы - поразительна. И я не устаю удивляться и благодарить. Как живо наши патриархи, каждый в своем роде, реагируют на непростые онлайн-задачи, с которыми мы столкнулись в нашей новой действительности. Конечно, это было бы невозможно, если бы большие музеи и театры заранее не готовились и не было бы уже наработанного годами опыта. Было, что предъявить в онлайн-формате и посмотрите - цифры говорят сами за себя. 21 млн человек смотрели трансляции Мариинки. Спектакли Большого театра в онлайне смотрят 134 страны и ждут, когда же будут еще. Каждый музей и небольшие региональные театры бьются, придумывают. Мы 20 марта стартовали вместе с Денисом Мацуевым. Это был онлайн-концерт, который нам помогали делать коллеги - и чтобы было снято в качестве 4К, и лучшими камерами, и Московская филармония поддержала. И мы получили такую обратную связь! Например, министр культуры Италии прислал письмо с благодарностью Эрмитажу за экскурсии на итальянском языке, и в нем же отметил, мол, уровень маэстро Мацуева для нас привычен, как и качество звучания Московской филармонии, но то, как технически была подготовлена и проведена трансляция, просто поразительно".

"Не было бы счастья, да несчастье помогло, - отметила Ольга Любимова. - Никто не хотел выходить в онлайн в такое время и остаться в нем. Не все привыкли сидя дома смотреть художественные классические произведения. Например, балет. Но сейчас и сами смотрят, и показывают своим детям. Это даже видно по соцсетям, - становится модно, превращается в традицию. Всей семьей смотреть "Щелкунчика", сфотографировать и выложить в соцсети, что мы все вместе посмотрели трансляцию из Большого театра. Мы, конечно, хотим, чтобы все работали на сценах, а зрители сидели в зале, чтобы в музеи можно было ходить оффлайн. Но что поделать - мы вынужденно оказались в ситуации пандемии. Зато получили неоценимый опыт. Мы и в дальнейшем будем разрабатывать цифровые направления - когда будем работать в "мирное время".

Более подробно о том, что говорили во время дискуссии, читайте в ближайшее время на страницах "РГ" и на нашем сайте.