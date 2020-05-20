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Майкл Бэй создаст фильм о пандемии COVID, которую не удалось обуздать

Новости
    20.05.2020, 14:31
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

Американский режиссер и продюсер Майкл Бэй, один из самых кассовых кинематографистов планеты, определился со своим следующим проектом.

Фото: iStock
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По информации Deadline, Бэй выступит продюсером триллера под названием Songbird на более чем актуальную сейчас тему.

Речь пойдет о пандемии коронавируса, которую не удалось обуздать, как оказалось. По сюжету, в 2022 году карантинные ограничения были сняты, но практически тут же восстановлены и ужесточены, так как немедленно началась новая вспышка. Более того - вирус стал стремительно мутировать.

Примечательно, что лента Бэя станет первым проектом, старт которому собираются дать в Лос-Анджелесе после тех самых послаблений. Причем обещано предпринимать беспрецедентные меры безопасности и по минимуму соприкасаться в процессе съемок ленты.

Бюджет и даты пока не названы. Но ждать стоит что-то камерное и очень скромное (начинайте привыкать) - "в духе "Монстро" и "Паранормальных явлений".

Режиссер - Адам Мэйсон ("Навстречу тьме", "Кровавая река", "Третье измерение ада"). Каст - в процессе.

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