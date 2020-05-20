Майкл Бэй создаст фильм о пандемии COVID, которую не удалось обуздать

Американский режиссер и продюсер Майкл Бэй, один из самых кассовых кинематографистов планеты, определился со своим следующим проектом.

По информации Deadline, Бэй выступит продюсером триллера под названием Songbird на более чем актуальную сейчас тему.

Речь пойдет о пандемии коронавируса, которую не удалось обуздать, как оказалось. По сюжету, в 2022 году карантинные ограничения были сняты, но практически тут же восстановлены и ужесточены, так как немедленно началась новая вспышка. Более того - вирус стал стремительно мутировать.

Примечательно, что лента Бэя станет первым проектом, старт которому собираются дать в Лос-Анджелесе после тех самых послаблений. Причем обещано предпринимать беспрецедентные меры безопасности и по минимуму соприкасаться в процессе съемок ленты.

Бюджет и даты пока не названы. Но ждать стоит что-то камерное и очень скромное (начинайте привыкать) - "в духе "Монстро" и "Паранормальных явлений".

Режиссер - Адам Мэйсон ("Навстречу тьме", "Кровавая река", "Третье измерение ада"). Каст - в процессе.