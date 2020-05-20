Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар заявил в письме своему российскому коллеге Сергею Шойгу, что военное ведомство Чехии не имеет права передавать демонтированный в районе Прага-6 чешской столицы памятник советскому маршалу Коневу. Об этом сообщает чешское информационное агентство ЧТК.

В апреле Минобороны РФ направило запрос коллегам в Прагу с предложением передать демонтированный монумент российской стороне. Однако, по словам Метнара, памятник Коневу стоял на муниципальной земле, а не на землях минобороны, и решение о сносе также принял муниципалитет района Прага-6, поэтому МО Чехии не имеет права вмешиваться в права собственника.

При этом Метнар отметил, что чешское военное ведомство обеспечивает надлежащий уход за захоронениями советских солдат-освободителей и чтит их память.

Памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля по решению муниципальных властей района Прага-6, несмотря на возражения президента Чехии Милоша Земана. Монумент планируется передать в "Музей ХХ века", который хотят создать в Праге.

В ходе операции по освобождению Праги погибло более 50 тысяч советских солдат и офицеров.