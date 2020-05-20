На Кубе за неделю не выявили смертей от коронавируса

За минувшие семь дней на Кубе не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Это следует из опубликованного кубинским минздравом ежедневного отчета.

"На сегодняшний день на Кубе насчитывается 79 летальных случаев коронавируса", - говорится в документе, что свидетельствует об отсутствии жертв COVID-19 на Кубе в течение всей прошедшей недели.

Всего же, по обновленным данным санитарных властей Острова, на Кубе были выявлены 1900 случаев заражения COVID-19, проведено более 85 тысяч тестов. Число госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию составляет 817 человек, еще 1889 находятся дома под наблюдением врачей. Общее число выздоровевших составляет 1573 человека.

"Эти цифры - наглядная демонстрация тех усилий, которые предпринимаются нашими медицинскими специалистами, вклада ученых, а также эффективности принятых правительством мер", - прокомментировал новые данные на своей странице в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес.

Ситуация с распространением коронавируса на Кубе продолжает развиваться по обозначенному ранее учеными благоприятному сценарию. Он предусматривает, что общее число заболевших не превысит 2500 человек. Тем не менее местные власти пока не спешат отменять введенные карантинные меры: на Кубу продолжают не пускать туристов, в стране не работает междугороднее сообщение, ограничено движение городского общественного транспорта, закрыты учебные заведения, рестораны. О начале возврата к нормальной жизни кубинское руководство пока говорит уклончиво, а все большее число экспертов сходится во мнении о том, что нынешний туристический сезон находится под угрозой срыва. По все чаще звучащим здесь оценкам, первые иностранные туристы могут появиться на Острове не ранее осени этого года.