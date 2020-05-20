Названы смартфоны, которыми потребители довольны больше остальных

Исследователи ASCI (Американский индекс удовлетворенности потребителей) назвали модели смартфонов, которыми покупатели довольны больше всего. Рейтинг возглавил Samsung Galaxy Note 9, который был выпущен в 2018 году. Об этом говорится в отчете организации, опубликованном на ее официальном сайте.

Интересно, что второе и третье места тоже остались за южнокорейским производителем - серебро получил S9+, а бронза досталась Galaxy S10. На четвертой и пятой позиции расположились смартфоны Apple - iPhone Xs Max и iPhone X. Всего в "десятке" ровно 5 смартфонов Apple и Samsung.

Если в индивидуальном рейтинге смартфонов главенствует Samsung, то в рейтинге компаний на первом месте располагается Apple с 82 баллами. Второе место занимает Samsung - компания набрала 81 балл, на третьем LG - ее рейтинг составил 79 баллов. Еще в отчете присутствует Motorola. Компания, принадлежащая китайской Lenovo, набрала 77 баллов.