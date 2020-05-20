Постановление правительства Нижегородской области от 20 мая 2020 года № 394 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области за 1 квартал 2020 года"

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 24 декабря 2012 г. № 166-3 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области за I квартал 2020 года в расчете на душу населения 10 005 рублей и по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 10 803 рубля;

пенсионеров - 8 311 рублей;

детей - 10 283 рубля.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







