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Рубрика: Общество

Создан парус для скоростных межзвездных путешествий

Текст: Денис Передельский
Фото: GrapheneSail team Фото: GrapheneSail team
Фото: GrapheneSail team

Европейское космическое агентство (European Space Agency) объявило об успешном испытании ультратонкого солнечного паруса из графена, который может ускорить путешествия космических кораблей к другим планетам и звездным системам.

Как сообщается на сайте ESA, крошечный парус был изготовлен из тончайшего материала - графена толщиной в один атом углерода. Он уже прошел первичные испытания. Результаты говорят о том, что подобный материал можно использовать для изготовления так называемых солнечных парусов для космических кораблей.

Фото: Petr Broz from Institute of Geophysics at the Czech Academy of Sciences
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Такие паруса многие ученые называют одной из самых многообещающих технологий для путешествий в межзвездном пространстве. Считается, что они помогут ускорить движение космических кораблей. А это, в свою очередь, позволит земным аппаратам достаточно быстро достигать других звездных систем.

Традиционные космические корабли в этом отношении пока неповоротливы. Во-первых, они несут на своем борту много топлива, вес которого затрудняет их запуск и замедляет скорость движения. Во-вторых, эти корабли обладают невысокой маневренностью, что вынуждает их совершать сложные орбитальные маневры вокруг других планет.

Разработчики новой технологии уверены, что солнечные паруса способны заменить собой топливо. Это означает, что космические корабли станут значительно легче. Проще станет их запускать, а скорость их движения значительно возрастет.

К слову, это не первый подобный опыт. Сообщается, что за последние 10 лет паруса были опробованы на двух космических кораблях. Однако при их изготовлении использовались другие материалы, в частности полиимид и майлар. Графен намного легче.

Фото: pixabay.com
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При проведении испытаний разработчики создали совсем миниатюрный парус, размер которого составил всего три миллиметра. Однако этого оказалось достаточного для того, чтобы проверить, можно ли использовать графен в качестве паруса.

Исследователи сбросили его с башни высотой 100 метров в немецком городе Бремене, чтобы посмотреть на его работу в вакууме и в условиях микрогравитации. Как только парус оказался в свободном падении, на него была направлена целая серия лазерных лучей. Это позволило проверить, будет ли он действовать именно как солнечный парус.

Сообщается, что одноваттный лазер позволил парусу получить ускорение, аналогичное ускорению офисного лифта. Но в отличие от лифта, такой парус будет получать ускорение до тех пор, пока солнечный свет не перестанет на него попадать. То есть космический корабль получит возможность набирать все большую и большую скорость.

"Создание графена - процесс относительно простой, - говорит руководитель исследовательской группы Сантьяго Картамил-Буэно. - Его легко можно масштабировать и увеличить до паруса шириной в километр, хотя развертывание такого гигантского паруса будет серьезной проблемой".

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