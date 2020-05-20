Певцы из Китая и других стран спели вместе

Пандемия COVID-19 представляет собой серьезный вызов для всего человечества и угрозу для жизни и здоровья каждого человека. Болезнь безжалостна, а вирус не знает границ и не щадит никого, и лишь музыка несет любовь нам всем, она объединяет людей любых стран и национальностей. С целью воодушевления и призыва к солидарности всего человечества Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами пригласило знаменитого музыканта, автора песни "Пусть любовью мир наполнится" Го Фэна записать новую версию этой прекрасной композиции, созданной более 30 лет назад.

Песню исполнили восемь известных певцов и артистов, в том числе Го Фэн и Лоу Исяо из КНР, а также и исполнители из России, США, Франции, Сьерра-Леоне, Коста-Рики и Египта.

Следуя лейтмотиву "Один мир, одна семья" (One World, One Family), в клипе представители разных стран более чем на 20 языках мира выразили свои наилучшие пожелания всем, кто пострадал от пандемии и борется с ней. В музыкальном видео можно увидеть и трогательные кадры того, как страны мира сотрудничают в борьбе с пандемией и помогают друг другу.