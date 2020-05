Певцы из Китая и других стран спели вместе

20 мая вышел в свет музыкальный видеоклип "Пусть любовью мир наполнится" (Let the world be filled with love), подготовленный Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами и посвященный глобальной борьбе против пандемии коронавируса нового типа, сообщает информационная служба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ".