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20.05.2020 15:57
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Певцы из Китая и других стран спели вместе

20 мая вышел в свет музыкальный видеоклип "Пусть любовью мир наполнится" (Let the world be filled with love), подготовленный Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами и посвященный глобальной борьбе против пандемии коронавируса нового типа, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Пандемия COVID-19 представляет собой серьезный вызов для всего человечества и угрозу для жизни и здоровья каждого человека. Болезнь безжалостна, а вирус не знает границ и не щадит никого, и лишь музыка несет любовь нам всем, она объединяет людей любых стран и национальностей. С целью воодушевления и призыва к солидарности всего человечества Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами пригласило знаменитого музыканта, автора песни "Пусть любовью мир наполнится" Го Фэна записать новую версию этой прекрасной композиции, созданной более 30 лет назад.

Песню исполнили восемь известных певцов и артистов, в том числе Го Фэн и Лоу Исяо из КНР, а также и исполнители из России, США, Франции, Сьерра-Леоне, Коста-Рики и Египта.

Следуя лейтмотиву "Один мир, одна семья" (One World, One Family), в клипе представители разных стран более чем на 20 языках мира выразили свои наилучшие пожелания всем, кто пострадал от пандемии и борется с ней. В музыкальном видео можно увидеть и трогательные кадры того, как страны мира сотрудничают в борьбе с пандемией и помогают друг другу.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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