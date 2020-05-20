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20.05.2020 19:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Костромских чиновников уличили в ущемлении прав безработных

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Прием документов в центре занятости Костромы. Фото: Администрация Костромской области Прием документов в центре занятости Костромы. Фото: Администрация Костромской области
Прием документов в центре занятости Костромы. Фото: Администрация Костромской области

Сотрудники службы занятости в Костроме проявили непростительную медлительность при рассмотрении заявлений пострадавших от коронавируса безработных, сообщает прокуратура области.

Фото: Администрация Костромской области
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В Костроме надзорное ведомство отреагировало на жалобы местных жителей, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Костромичи, возмущенные медлительностью сотрудников службы занятости, разместили гневные обращения в соцсетях. После жалоб на нерасторопность чиновников прокуратура провела проверку в Областном государственном казенном учреждении "Центр занятости населения по городу Костроме".

Во время проверки выяснилось, что с началом распространения новой коронавирусной инфекции в Центр занятости населения в апреле-мае 2020 года в дистанционной форме обратились свыше тысячи костромичей. Для регистрации заявлений они использовали информационно-аналитическую систему общероссийской базы вакансий "Работа в России".

- Вместе с тем учреждением не обеспечено своевременное размещение результатов рассмотрения заявлений граждан в системе информации о принятых решениях, в результате чего свыше тысячи человек не могли получить уведомления о ходе предоставления государственной услуги, - пояснили в прокуратуре.

Уличив чиновников в чрезмерной медлительности, прокуратура внесла представление директору ОГКУ "Центр занятости населения по городу Костроме". После этого скорость рассмотрения заявок увеличилась.

По данным администрации региона, 19 мая в Центре занятости прошла выездная проверка.

- Всем, кто реально оказался в сложной ситуации, надо помогать быстро. Надо сроки сокращать. Коллеги, не ориентируйтесь на 10 суток рассмотрения обращений. Лучше войти в режим 4-5 суток, - приводит обладминистрация слова главы региона Сергея Ситникова.

По данным департамента по труду, чаще всех в центры занятости сейчас обращаются работники ювелирной отрасли. Многим из них предлагают пройти переподготовку.

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- В 2020 году в рамках реализации национального проекта "Демография" планируется организовать обучение не менее 268 жителей Костромской области, затраты на эти цели составят 21,35 миллиона рублей. Кроме того, планируется переобучить не менее 154 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. На обучение женщин направляется еще 8,8 миллиона рублей, - пояснили власти.

К 19 мая максимально возможные пособия по безработице в размере 12130 рублей в Костроме получили 2927 человек. Материалы по 636 заявлениям потенциальных безработных находятся на рассмотрении, 249 костромичам в назначении пособия отказали, дозаполнение документов необходимо 916 жителям.

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