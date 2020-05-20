МО РФ развернуло в подмосковной Кубинке центр для лечения COVID-19

Там отметили, что временный центр рассчитан на 1420 мест, для его функционирования привлечено более 600 военных специалистов-медиков.

"В работе инфекционного центра задействованы врачи-инфекционисты, медсестры из Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, медицинских служб Центрального и Восточного военных округов", - уточнили в Минобороны.

Военные медики будут работать посменно, сутки через двое, они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Размещаться, питаться и отдыхать они будут на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области.

Также к лечению и оказанию помощи привлечены курсанты выпускных курсов академии, которые будут лечить под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.

В Минобороны подчеркнули, что допуск курсантов и слушателей академии к лечению COVID-19 ведется исключительно по их собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии.

Военное ведомство по просьбе Московской области направило в наиболее нуждающиеся медицинские организации региона 10 врачебно-сестринских бригад от военно-медицинских организаций. Кроме того, в филиале военного клинического госпиталя в Наро-Фоминске подготовлено 20 инфекционных коек для лечения жителей Подмосковья.