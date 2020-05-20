Москва представит программы поддержки инноваторов на Startup Village Livestream"20

Свои программы поддержки инноваторов Москва представит на Startup Village Livestream"20. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что ежегодная международная конференция Startup Village Livestream"20 пройдет 21 и 22 мая в онлайн- режиме. Столичное правительство и компании города представят на ней свои решения в таких областях, как человеческий капитал, медицина, цифровая среда. Всего в конференции примут участие 15 тысяч специалистов из 80 стран, включая тысячу инвесторов. Только спикеров будет около 300.

В расписании - свыше 80 интерактивных сессий, посвященных новым направлениям и отраслевым трендам, а также трансформации бизнес-моделей из-за пандемии коронавируса.

Стать зрителем может любой желающий, для этого нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте.

Наталья Сергунина рассказала: - Правительство Москвы расскажет на онлайн-конференции о городских программах для тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии. Основные треки - экосистема для инноваторов, поддержка технологичного бизнеса и экспорта, подготовка кадров и дополнительное образование для молодежи.

В частности, Москва представит карьерный проект для студентов и молодых специалистов в сфере инноваций Future Tech, программу поддержки бизнеса при выходе на зарубежные рынки GoGlobalи возможности города для пилотного тестирования инновационных решений (предприниматели могут проверить эффективность разработок перед тем, как вывести их на рынок). Крупнейшим кейсом столицы на Startup Village, будет Московский инновационный кластер и многие другие.

Подробное расписание опубликовано на официальном сайте Startup Village Livestream"20 в разделах "Основная программа", "Мероприятия партнеров" и "Мастер-классы".

Организатор онлайн-конференции - фонд "Сколково" при участии Правительства Москвы.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru