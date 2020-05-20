Собянин выступил за возврат здравоохранения к приему плановых больных

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил вопрос о постепенном возврате системы здравоохранения к приему плановых больных.

"Это критичная вещь, потому что мы уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию, и это рано или поздно все равно аукнется всем и в первую очередь гражданам", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Такие планы можно обсуждать, поскольку количество занятых коек, развернутых для пациентов с вирусом, сокращается в ежедневном режиме. В четверг Собянин намерен поговорить по этому поводу с главными врачами Москвы.

С понедельника в столице вернутся к работе отдельные многофункциональные центры, поскольку не все услуги граждане могут получить в электронном виде. "Делать это будем аккуратно, только по самым критичным услугам и в тех МФЦ, которые могут обеспечить нормальный режим работы по санитарным требованиям", - заверил мэр.