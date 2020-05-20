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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тульский минздрав прокомментировал сомнительный наряд медсестры

Министерство здравоохранения сделало замечание медсестре, которая пришла в больничную палату, надев прозрачный защитный костюм поверх купальника.

"По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", - приводит сообщение регионального ведомства портал "Тульские новости".

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Ранее тот же сайт опубликовал снимок медсестры в одной из больничных палат. На фотографии стоит женщина в защитном костюме, сквозь который хорошо видно, что она одета только в купальник.

По информации источника издания, такой наряд медсестра выбрала лишь потому, что в защитном костюме оказалось слишком жарко, но она и не предполагала, что этот костюм настолько сильно просвечивается. Отмечается, что никаких протестов со стороны больных не последовало.

В облминздраве добавили, что с медперсоналом проведена разъяснительная беседа, руководство учреждения усилит контроль за использованием спецодежды и средств защиты.

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