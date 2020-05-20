В Москве еще 5440 пациентов вылечились от коронавируса

В столице за сутки от коронавируса вылечились 5 440 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5 440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936 человек, - рассказала она.

Оперштаб напоминает: в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.