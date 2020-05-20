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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не высовывайте нос

В Воронеже проверили соблюдение масочного режима
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 107(8161)
Надевать защитную повязку перед входом в автобус начала лишь половина жителей столицы Черноземья, хотя с 12 мая для пассажиров это требование обязательно. Рейды по основным местам скопления людей провели сотрудники мэрии, Росгвардии и полиции.
Штрафы для граждан за несоблюдение масочного режима могут составить от одной до 30 тысяч рублей. Фото: WWW.VORONEZH-CITY.RU Штрафы для граждан за несоблюдение масочного режима могут составить от одной до 30 тысяч рублей. Фото: WWW.VORONEZH-CITY.RU
Штрафы для граждан за несоблюдение масочного режима могут составить от одной до 30 тысяч рублей. Фото: WWW.VORONEZH-CITY.RU

Масочный режим был введен в Воронежской области специальным постановлением губернатора для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Лицевые повязки или респираторы нужно носить в общественном транспорте (включая такси) и его остановках, на вокзалах и в аэропорту, в аптеках и розничных магазинах, при посещении органов власти и организаций, оказывающих услуги населению. Маска необходима также на предприятиях, которые сегодня продолжают деятельность. Кроме того, в общественном транспорте, аптеках и магазинах рекомендовано использовать перчатки.

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Объявления об этом распространялись по всем каналам с шестого мая - власти надеялись, что граждане успеют запастись средствами защиты. Тип лицевой повязки в нормативных актах не оговорен - сгодятся и сертифицированные, и самодельные. В аптеках, супермаркетах и интернете можно найти как одноразовые медицинские маски, так и многоразовые гигиенические - из хлопчатобумажной материи или нетканого материала. Торгуют ими и табачные киоски, и работающие на доставку магазины одежды, и продуктовые рынки. Цена - от 25 рублей. На некоторых предприятиях, которые возобновили работу еще в апреле, сотрудникам многоразовые маски выдали бесплатно. По паре штук.

Многие воронежцы послушно восприняли новые требования к режиму и начали надвигать повязки на рот и нос даже во время одиноких прогулок на открытом воздухе. Других можно видеть в масках, лихо болтающихся на одном ухе или сдвинутых под подбородок. Некоторые не надевают средства защиты и при входе в супермаркет. У продавцов есть право не обслуживать "диссидентов", снижая тем самым выручку компании. Та же дилемма стоит и перед водителями автобусов. Поэтому людей, которые не надевают маску или снимают ее сразу после оплаты проезда, оттуда никто не гонит. Да и полномочий не пускать граждан в салон у водителей нет.

Многие воронежцы послушно восприняли новые требования к режиму

- Управление транспорта заблаговременно проинформировало пассажиров о необходимости соблюдения масочного режима. Во всем подвижном составе были размещены объявления о том, что проезд в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания запрещен. К сожалению, на момент проведения рейда мы наблюдали лишь порядка 50-60 процентов пассажиров, которые использовали маски, - рассказал заместитель руководителя управления транспорта Воронежа Максим Захаров.

Фото: Gettyimages
Как правильно использовать защитные маски и перчатки

Присутствие полицейских придало профилактическим беседам больший вес. Нарушителям напомнили о том, что штрафы для граждан за несоблюдение режима, согласно статье 20.6 прим. 1 КоАП, могут составлять от одной до 30 тысяч рублей.

- Если маску отказывается носить водитель, можно рассмотреть административную ответственность перевозчика. Здесь штраф уже другой: для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч, - сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Воронежу подполковник полиции Андрей Астанин.

А как у соседей

На Тамбовщине носить маски в общественных местах и на транспорте обязательно, перчатки - желательно. В регионе довольно активно привлекают нарушителей режима к ответственности, с начала апреля по 16 мая составлено более 1100 административных протоколов. Большинство - как раз по статье 20.6.1, часть 1 КоАП (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения).

В Брянской области масочный режим действует до конца месяца. По данным мониторинга, который ведут местные чиновники, лицевые повязки продаются как в аптеках и торговых сетях, так и в магазинах шаговой доступности, и на АЗС - по цене от 30 рублей. Кое-где покупателям предоставляют гигиенические маски бесплатно.

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